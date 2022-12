Asia Nuccetelli ha spiegato i motivi per cui ha abbandonato la tv: nessun rimpianto per la figlia della Mosetti.

Da anni, ormai, Asia Nuccetelli ha abbandonato la tv. Via social ha spiegato ai fan il motivo per cui ha scelto di intraprendere una carriera lontana dal mondo dello spettacolo.

Asia Nuccetelli: perché ha abbandonato la tv?

Correva l’anno 2016 e una giovanissima Asia Nuccetelli diventava concorrente del primo GF Vip in coppia con la madre Antonella Mosetti.

Dopo questa avventura, che le ha consentito di farsi conoscere al grande pubblico, la ragazza è approdata nei salottini di Barbara D’Urso, dove ha vestito i panni di opinionista. Ha frequentato questo genere di programmi per un po’ e poi ha abbandonato la tv. Come mai ha fatto questa scelta? Via social, Asia è tornata a spiegare i motivi per cui ha preferito ritirarsi dalle scene.

Le motivazioni di Asia Nuccetelli

Tramite il suo profilo Instagram, la Nuccetelli ha spiegato:

“Primo punto: la notorietà oggi c’è e domani non si sa. Io ho delle responsabilità tutti i giorni quindi era abbastanza rischioso buttarmi in quel mondo. Poi secondo motivo: ero sempre in giro e per montare era un casino. Terzo punto: non mi va di farmi riprendere quando non mi va e magari ho la giornata no e avrei avuto gli occhi addosso o mi sarei dovuta riprendere tutti i giorni con il telefonino. Spesso esco in pigiama, non sono il tipo che si fa fotografare ovunque vada”.

Asia ha deciso di abbandonare la tv perché preferisce avere una certa stabilità e non essere sempre esposta alle telecamere. In questo modo ha avuto modo di dedicarsi alla sua più grande passione: i cavalli.

Asia Nuccetelli lontana dal trash

C’è un “quarto punto” per cui Asia ha lasciato il suo ruolo da opinionista: il trash. Ha dichiarato: