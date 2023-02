Ascolti 9 febbraio 2023: il Festival di Sanremo è in calo, scendono gli spettatori.

Gli ascolti di giovedì 9 febbraio 2023 annunciano un calo del Festival di Sanremo. La terza serata della kermesse musicale è stata seguita da 9.240.000 spettatori con il 57,6% di share. La domanda sorge spontanea: è colpa del GF Vip?

La terza serata del Festival di Sanremo, in scena il 9 febbraio 2023, ha registrato un calo negli ascolti. Come vuole la tradizione, dopo la presentazione di tutti gli artisti in gara, la kermesse riscuote minore interesse nei telespettatori. Amadeus e Gianni Morandi sono riusciti a tenere incollati allo schermo 9.240.000 spettatori, pari al 57.6% di share, mentre Sanremo Start (dalle 20:44 alle 21:19) ha interessato 12.287.000 spettatori con il 49.22% di share.

Per quanto riguarda il GF Vip, Alfonso Signorini è riuscito in una specie di impresa, registrando 1.790.000 spettatori con uno share del 10.88%.

Ascolti 9 febbraio 2023: i dati Prime Time

Di seguito, tutti i dati degli ascolti del 9 febbraio 2023:

Rai1, Festival di Sanremo – 9.240.000 spettatori con il 57.6% di share;

Canale 5, Grande Fratello Vip – 1.790.000 spettatori con uno share del 10.88%;

Rai2, Broken City – 404.000 spettatori (1.68%);

Italia1 ,Harry Potter e l’ordine della Fenice – 801.000 spettatori (3.63%);

Rai3, Red Land – Rosso Istria – 327.000 spettatori con l’1.47%;

Rete4, Dritto e Rovescio – 664.000 spettatori e il 3.54%;

La7, Piazzapulita – 627.000 spettatori pari al 2.85%;

Tv8, Quelle Brave Ragazze – 181.000 spettatori (0.7%) e 117.000 spettatori (0.6%);

Nove, Caccia spietata – 173.000 spettatori (0.7%);

Rai4, Hawaii Five-0 – 245.000 spettatori (1%);

Iris, Hollywood Homicide – 282.000 spettatori (1.2%).

Ascolti 9 febbraio 2023 Access Prime Time

Di seguito, i dati degli ascolti del 9 febbraio 2023 dell’access prime time: