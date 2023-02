Rocio Muñoz Morales: il look scelto per Sanremo 2023

Le serate del Festival di Sanremo sono ricche di sorprese e di emozioni improvvise: lo dimostra la terza serata della kermesse, durante la quale è stata annunciata un’ospite speciale, Rocío Muñoz Morales. L’attrice e conduttrice è tornata al teatro Ariston insieme a Massimo Ranieri: elegantissima e meravigliosa, ha lasciato tutto il pubblico a bocca aperta.

Rocío Muñoz Morales: l’abito scelto per Sanremo 2023

È stata una sorpresa anche per il pubblico: durante il corso della terza serata del Festival di Sanremo Amadeus ha annunciato l’entrata di un’ospite speciale, in gran ritorno al teatro dopo un po’ di tempo. Si tratta di Rocío Muñoz Morales, attrice e conduttrice 34enne, è arrivata sul palco in compagnia di Massimo Ranieri: il look? Scintillante.

Morales ha sceso le scale del teatro Ariston mostrando tutta la sua incredibile bellezza e quel sorriso smagliante tipico della sua personalità. L’abito scelto dall’attrice è firmato Armani Privé: lungo, aderente, total black e cosparso di paillettes, il vestito l’ha lasciata leggermente scoperta nei punti giusti, donando alla silhouette quel pizzico di sensualità mista eleganza che lascia inevitabilmente senza fiato. A completare il look, di per sé già luminosissimo, i gioielli preziosi di Pasquale Bruni: il collier Goddes Garden in oro bianco con diamanti e goccia di rubellite, anelli collezione Aleluià in oro bianco e diamanti e calzature Rodo.

Non si conosce il prezzo esatto dell’abito scelto da Rocío Muñoz Morales, ma considerando il brand di appartenenza e il valore stilistico dello stesso, si presume che possa andare dai 400 euro in su, circa.

Insomma, la madrina della Mostra del Cinema di Venezia 2022 ha scelto di brillare dentro l’Ariston e ha scelto di farlo con stile ed eleganza made by Armani Privè. Il risultato, come dimostrano le immagini, è stato impeccabile: Morales non ne sbaglia una in fatto di stile ed è sempre meravigliosa, nella sua spontanea semplicità.

La conduttrice, nonché moglie di Raul Bova, è tornata al Festival di Sanremo 2023 in compagnia di Massimo Ranieri: il motivo? La presentazione di Gli Italiani hanno sempre ragione, il nuovo programma firmato Rai 1 che condurrà proprio a fianco del grande Massimo Ranieri a partire dal mese di maggio 2023.

Festival di Sanremo 2023: le paillettes e il total black conquistano l’Ariston

A quanto pare la 73esima edizione del Festival di Sanremo si sta dimostrando molto incline al total black e alla voglia di splendere. Ne sono una prova i vari outfit portati sul palco durante le prime tre serate della kermesse. Il nero, si sa, conquista sempre i cuori della moda e in un’occasione come quella di Sanremo si rivela sempre un’ottima scelta di stile. Molte le artiste che hanno scelto di indossare look total black, ma altrettante le ospiti e co-conduttrici che hanno sfoggiato il colore scuro per eccellenza, senza però rinunciare a un po’ di luminosità, d’obbligo se si vuole splendere tra le decine di riflettori presenti sul palco.

Paillettes, glitter, cascate di cristalli e costellazioni luminosi su tessuti di tulle: la luce del teatro dell’Ariston è accesa da voci, da sorrisi e dalla moda che non smette mai di stupire.