“Valuto proposte di matrimonio. Solo intenzioni serie”. Queste, le parole sotto lo scatto, postato da Arisa di recente su Instagram. La foto, che la ritrae completamente nuda, non lascia certo adito a dubbi: la cantante vuole provocare la reazione del suo pubblico, e probabilmente, sedurlo a modo suo. Vediamo meglio, cosa è successo sui social.

“Valuto proposte di matrimonio“ ha scritto la cantante in tono provocatorio” Solo intenzioni serie”!

Con il suo messaggio social hot, prosegue “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio”.

Più che dell’anima gemella, dagli scatti, che la ritraggono di spalle, completamente nuda, o seduta in modo ammiccante e senza veli, la cantante sembra alla ricerca di un partner attivo sessualmente, e devoto.

La cantante, ormai anche presentatrice e showgirl, prosegue dunque, delineando le linee guida di questo ipotetico amante: “che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico…si offre ‘verità, corpo, anima, cervello’ fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. NESSUNA BUGIA. NO PERDITEMPO”.

Un modo divertente per mettersi in mostra, secondo alcuni dei suoi follower. Ma anche un canale per farsi notare, sotto un altro punto di vista. Sicuramente, un gesto del genere ha diviso l’opinione pubblica: c’è chi ha davvero gradito le sue forme rotonde e davvero generose, e la sua grande ironia. Ma, alcuni, l’hanno giudicata come un’esibizionista, senza pudore né rispetto per sé stessa. Voi, che cosa ne pensate?

Chi è Arisa, alias Rosalba Pippa

Ma chi è Arisa davvero? e come è diventata famosa al pubblico?

Rosalba Pippa, in arte Arisa, è nata il 20 agosto 1982 a Genova, e dunque ha 39 anni. E’ diventata famosa per il brano presentato al Festival di Sanremo “Sincerità” e per uil suo look iconico e davvero particolare. Arisa ha avuto una relazione tormentata con Andrea di Carlo: l’uomo, che di professione fa il manager, ha lavorato anche, tra gli altri, con Can Yaman.

La cantante poi, ha vinto Ballando con Le Stelle 2021 in coppia con Vito Coppola: sembrerebbe che anche con lui abbia avuto una relazione.

Inoltre, su canale 5, è anche tornata come Insegnante di Amici 2022. Dopo aver detto addio, infine, anche al format di Amici,è entra a far parte della giuria del programma talent The Voice Kids.

Sicuramente, è una ragazza semplice e volenterosa: si è diplomata al liceo pedagogico e ha subito iniziato a lavorare: ha fatto la cameriera, baby sitter, parrucchiera, donna delle pulizie ed estetista.

Ma, è anche davvero talentuosa: infatti, già all’età di 4 anni ha partecipato al suo primo concorso canoro, “Fatti mandare dalla mamma” di Gianni Morandi. Ha persino imparato ad usare il diaframma e gli automatismi legati al fiato imitando il labiale di Mariah Carey e Céline Dion.

Bella, sensuale e con una voce che si fa ricordare: sicuramente, Arisa troverà la sua anima gemella hot, ne siamo certi!