Scopriamo insieme chi sono i professori che saranno presenti nella nuova edizione di Amici 23. La trasmissione di Maria De Filippi avrà qualche conferma e un ritorno decisamente inaspettato.

Amici 23, svelati i nomi dei professori: le conferme e un ritorno inaspettato

È stato ufficialmente annunciato il cast dei professori che avrà il compito di formare la nuova classe di Amici 23. La nuova edizione sta per iniziare e per lungo tempo si sono alternate diverse voci che riguardavano al commissione dei professori. Ad annunciare i nomi ufficiali dei professori è stato Dagospia, con una news flash che ha subito conquistato tutti i fan della trasmissione, che da tempo attendevano notizie. Ad essere confermati saranno la tanto temuta maestra di danza Alessandra Celentano, il suo compagno di squadra fedele Rudy Zerbi, insegnante di canto, la professoressa Lorella Cuccarini e l’insegnante di hip hop, Emanuel Lo. Le voci che hanno iniziato a circolare in questi mesi, vedevano incerti soprattutto i destini di Raimondo Todaro e Arisa, ma finalmente è stata fatta chiarezza. La cantante lascerà ufficialmente il suo ruolo di insegnante ad Amici, per tornare in Rai ed entrare nella giuria di The Voice Kids. Si ipotizza anche una possibile partecipazione al Festival di Sanremo. Raimondo Todaro, invece, resterà nella trasmissione di Maria De Filippi. Ci sarà anche un grande ritorno in trasmissione, visto che a prendere il posto di Arisa tornerà ufficialmente Anna Pettinelli, che avrà il ruolo di professoressa per la quarta volta. In molti si aspettano nuove accese discussioni tra la prof ritrovata e il sempre presente Rudy Zerbi, che nel corso degli anni si sono sempre stuzzicati e provocati, discutendo spesso durante le puntate del serale.

Amici 23, il ritorno di Anna Pettinelli: “Rudy Zerbi mi sta molto antipatico”

Anna Pettinelli, conduttrice radiofonica, in un’intervista di qualche tempo fa, ha confermato di provare una forte antipatia nei confronti di Rudy Zerbi, sottolineando di essere una persona molto diretta, che non ha problemi a dire cose scomode, al punto che in passato ha anche perso delle opportunità e dei lavori proprio per il suo essere poco diplomatica. “Cosa penso davvero di Rudy Zerbi? Guarda, le persone mi chiedono spesso se litigavamo davvero io e lui e se le scaramucce erano reali. Era tutto verissimo lo ripeto. Rudy mi sta molto antipatico e lo ripeterò sempre” ha dichiarato Anna Pettinelli, aggiungendo che lo rispetta come professore e per il suo lavoro, ma prova antipatia per lui. “Io e lui siamo lontanissimi sotto tanti punti di vista. Lontani nel pensiero, nella gestione delle cose e non ci sono punti in comune tra noi. No, proprio nessuno sono sincera” ha aggiunto la professoressa di canto. Sicuramente anche in questa nuova edizione ne vedremo delle belle tra i due professori, che non si limiteranno e scateneranno nuovi litigi.