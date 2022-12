Gli abiti da sposa più belli delle star del 2022

Il 2022 ci ha regalato tantissime emozioni e ci ha fatto letteralmente sognare ad occhi aperti con alcuni dei matrimoni più dreamy degli ultimi anni. Sia che siate fan dei matrimoni o meno, è innegabile che gli abiti da sposa siano delle vere creazioni da ammirare.

Abbiamo selezionato per voi quelli che ci sono piaciuti di più.

Nonostante il numero di matrimoni nel Bel Paese va riducendosi, il 2022 non è stato di certo scarno di nozze, almeno per quanto riguarda le celebrities che, a quanto pare, amano indossare il vestito bianco più di quanto ci aspetteremmo. Se sia fatto per l’attenzione dei media o per i paparazzi, a noi poco importa. Ogni matrimonio ci regala delle inspo innovative.

Per questo abbiamo raggruppato di seguito alcuni dei matrimoni più famosi di questo 2022 e gli abiti a cui ispirarsi se avete in piano di convolare a nozze il prossimo anno.

Il più cercato è quello di Nicola Peltz

Iniziamo in grande con l’abito più googlato dell’anno. Si tratta del meraviglioso abito di Nicola Peltz firmato da Valentino Haute Couture che pare abbia raggiunto un numero di ricerche su Google del 194% maggiore rispetto alla media.

L’abito che l’attrice ed ereditiera ha deciso di indossare per le nozze con il rampollo di casa Beckham è lungo, in seta, con spalline sottili, il tutto completato da raffinati guanti bianchi in pizzo in puro stile francese.

Gli abiti di JLO

Sicuramente degno di nota è l’abito (o meglio gli abiti) di Jennifer Lopez. Infatti, il “primo” abito della popstar latina è quello del matrimonio – avvenuto un po’ in sordina – a Las Vegas, dove ha deciso di indossare un abito vintage di Alexander McQueen, reminiscenza di un vecchio film. Il meglio è, però, arrivato per le “seconde” nozze – questa volta in Georgia – con Ben Affleck, dove la star ha sfoggiato tre creazioni Haute Couture di Ralph Lauren super personalizzate per la cerimonia.

Britney Spears riconferma il suo amore a Sam Ashgari

Il quarto “sì” di Britney Spears al marito Sam Ashagari è piaciuto a quasi 400.000 utenti su Instagram. Nella foto in bianco e nero, la Britney Bitch indossa un elegantissimo e semplicissimo abito bianco con un velo strepitoso. Pare ci siano volute 700 ore di lavoro per la realizzazione del capo.

Lo stile “rock” di Kourtney Kardashian

Come dimenticarsi della nostra Kourtney Kardashian che ci ha regalato ben due cerimonie con il batterista dei Blink 182, Travis Barker. In entrambe le occasioni, l’influencer americana ha indossato Dolce & Gabbana: a Santa Barbara ha optato per un miniabito con corsetto di pizzo e ornamento a forma di cuore al centro, mente per la cerimonia in Italia ha ostentato, in aggiunta, un lunghissimo velo di pizzo.

Ma non solo questi

Se questi sono gli abiti che più abbiamo apprezzato in questo 2002, non sono di certo gli unici. Degni di nota sono anche gli abiti di Federica Pellegrini (Nicole Milano), Chloë Sevigny (Jean-Paul Gaultier Couture by Glenn Martens), Alexandra Daddario (Danielle Frankel), Sabrina Ghio (in Atelier Emé), Viky Varga (Atelier Emé), Tiffany Trump (Elie Saab), Nicole Daza (Nicole Milano), Naomi Biden (Ralph Lauren) e Beatrice Valli (Atelier Versace).