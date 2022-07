Dopo la vittoria di Ballando con le Stelle, Arisa ha cambiato ancora una volta la sua immagine. La cantante, via Instagram, si è mostrata sui social in costume da bagno: il suo corpo è da urlo e fa impazzire i fan.

Arisa in costume sui social

Costume da bagno rosso e curve mozzafiato: è così che Arisa si è mostrata sui social. Nessuna provocazione questa volta, ma un annuncio importante da fare. La cantante ha utilizzato una sua immagine in bikini per rivelare che presto sarà a Procida, per uno spettacolo che passerà alla storia.

L’annuncio di Arisa

Arisa ha dichiarato:

“Buongiorno a tutti, Questo scatto di Arash Radpour per ricordarvi che il 25 Luglio saremo a suonare nella bellissima isola di Pocida. Dico saremo perché oltre a Noi, Giuseppe Barbera e Jason Rooney ci sarà una graditissima sorpresa, una delle voci più autorevoli della nuova scena della musica nostrana”.

A chi si riferisce Arisa? Al momento, non è dato saperlo. Anche perché i fan, piuttosto che concentrarsi sul suo annuncio, si sono lasciati deliziare dal suo scatto in costume.

La reazione dei fan

Tra i commenti allo scatto di Arisa in costume si legge: “Spettacolo” oppure “Bellezze al bagno” o ancora “Semplicemente unicaaa“. Ovviamente, piovono cuoricini come se non ci fosse un domani. Nel frattempo, quanti il 25 luglio hanno la fortuna di trovarsi a Procida non vedono l’ora di scoprire la “graditissima sorpresa” di cui parla Rosalba Pippa.