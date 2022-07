Arisa pronta a tornare ad Amici come prof di canto? Pare proprio di sì. Questa, almeno, è l’indiscrezione comparsa sul web nelle ultime ore. La cantante di Sincerità prenderebbe il posto di un collega oppure sarebbe una quarta docente?

Arisa torna ad Amici come prof di canto

Lo scorso anno, Arisa ha lasciato la cattedra di canto di Amici per lanciarsi in una nuova avventura televisiva. Rosalba Pippa ha partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle, vincendo il talent in coppia con il danzatore professionista Vito Coppola. A distanza di tempo dall’addio, la cantante potrebbe tornare nel talent di Canale 5 come insegnante di canto. A lanciare l’indiscrezione bomba è stato TvBlog.

Arisa ad Amici: quarta prof o sostituta?

Se l’indiscrezione sul ritorno di Arisa ad Amici fosse vera, la sua presenza potrebbe causare una specie di rivoluzione. Al momento, infatti, a ricoprire le cattedre di canto sono Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Pertanto, se Rosalba dovesse davvero tornare ad essere prof di canto, una delle loro teste potrebbe saltare. Considerando che Rudy non si tocca e Lorella ha già confermato la sua presenza ad Amici, resta solo la Pettinelli in lizza per l’addio.

Allo stesso tempo, però, Arisa potrebbe diventare anche una quarta prof.

Arisa ad Amici? Probabile rivoluzione nel cast

Ovviamente, queste sono solo supposizioni e, al momento, non abbiamo alcuna certezza sulla formazione che Maria De Filippi sta pensando di schierare per Amici 2022. Anche perché, la regina di Canale 5 potrebbe anche pensare di rimettere la Cuccarini come prof di ballo, accanto a Raimondo Todaro e Veronica Peparini. Se così fosse, la Pettinelli resterebbe al suo posto. Per ora, è bene sottolinearlo, né lo staff della Queen Mary e né tantomeno Arisa hanno confermato o smentito il gossip.