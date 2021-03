Nascere con il “sangue blu” comporta essere al centro dell’attenzione dal momento in cui si viene al mondo. Nonostante i suoi genitori abbiano deciso di allontanarsi dalla famiglia reale inglese, Archie Mountbatten Windsor rimane a tutti gli effetti un membro della royal family più famosa al mondo.

Chi è Archie Mountbatten Windsor, il baby principe

Archie Mountbatten Windsor è il primogenito di Harry Mountbatten Windsor e Meghan Markle. Il Duca e la Duchessa del Sussex si sono allontanati dalla famiglia reale nel 2020 per poter vivere lontani da quelli che considerano come “drammi della Monarchia” e trascorrere la propria vita in California, dove Meghan ha sempre vissuto e lavorato.

Archie è il settimo nella linea di successione al trono, occupato attualmente dalla Regina Elisabetta (la sua bisnonna).

Suo padre, Harry, è infatti il secondogenito dell’erede al trono Carlo e dell’ex moglie Lady Diana e per questo non la successione non è diretta per il royal baby. Archie (diminutivo di Archibald) Mountbatten Windsor è nato il 6 Maggio del 2019 al Portland Hospital di Westminster e, grazie alle origini della madre, possiede il doppio passaporto, sia quello britannico che quello statunitense.

Archie erediterà dai genitori il titolo di Duca del Sussex.

La famiglia, che ha da poco dichiarato di aver perso un bambino in passato, è in attesa del secondogenito. L’evento, tuttavia, non ha ricevuto commenti da parte di Buckingham Palace dove la famiglia reale probabilmente ha deciso di tenere le distanze dalla coppia che ha deciso di emanciparsi da loro.