Ha 63 anni, nato in Inghilterra da genitori italiani, Antonio Pappano vanta una carriera da direttore d'orchestra incredibilmente di successo

Alla scoperta di Antonio Pappano, noto direttore d’orchestra che vedremo dirigere l’Elektra di Richard Strauss, uno dei massimi capolavori del teatro musicale del Novecento. Pappano apre la nuova stagione dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Ceciclia e che Rai Cultura propone mercoledì 18 ottobre 2022 alle ore 20.30 in diretta su Rai 5.

Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui, tra vita privata e carriera professionale.

Antonio Pappano: tra vita e carriera del noto direttore d’orchestra

Antonio Pappano è nato a Epping, Inghilterra, il 30 dicembre 1959 sotto il segno del Capricorno e attualmente ha 63 anni. Nato da genitori italiani originari di Castelfranco in Miscano emigrati successivamente a Londra come camerieri in un ristorante, Antonio Pappano conosce la musica da piccolo, appassionandosene immediatamente.

Il motivo di tale avvicinamento ai suoni e alle melodie Pappano lo deve al padre, appassionato di musica operistica italiana che suonava per diletto il pianoforte.

C’entra molto mio padre, la sua passione per il canto. Era un tenore. Col tempo, a Londra, creò una piccola scuola di canto e quando iniziai a suonare il pianoforte, accompagnavo spesso i cantanti nei loro esercizi.

Antonio Pappano aveva infatti 12 anni quando ha iniziato ad accompagnate al pianoforte alcuni giovani studenti inglesi di canto.

Verso il 1973 si trasferisce negli USA con la famiglia, dove continua a studiare privatamente composizione, pianoforte e direzione d’orchestra. Pappano non ha mai conseguito alcun diploma e ha sempre studiato rimanendo al di fuori delle istituzioni musicali. Comincia a farsi notare grazie proprio al pianoforte e ottiene un incarico per lavorare come assistente di alcuni direttori d’orchestra ospiti all’Opera di Chicago.

Dopo diverse esperienze lavorative tra USA, Londra, Barcellona, Francoforte, Bruxelles e tantissime altre, Antonio Pappano entra nella lista dei migliori nomi di direttori di orchestra.

Dal 2002 è il direttore principale della Royal Opera House a Covent Garden, mentre dal 2005 dirige anche l’Orchestra romana di Santa Cecilia, succedendo a Chung Myung-whun.

Nel 2012 è stato nominato cavaliere – Sir – da parte della regina Elisabetta II per i servizi resi alla musica e nello stesso anno è stato nominato Cavaliere di Gran Croce dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tre anni dopo, nel 2015, gli è anche stata conferita la RPS Gold Medal; si tratta della più alta onorificenza della Royal Philharmonic Society, divenendo di conseguenza il centesimo RPS Gold Medallist a partire dalla fondazione del premio, nel 1870.

Il 30 marzo 2021 è uscita la notizia secondo cui Antonio Pappano diventerà direttore principale designato delle London Symphony Orchestra a partire da settembre 2023, subentrando a sir Simon Rattle. Successivamente, Pappano assumerà a pieno titolo l’incarico a partire, pare, da luglio 2024, alla scadenza del suo mandato di direttore della Royal Opera House a Covent Garden.

La vita privata di Antonio Pappano

Il Maestro Antonio Pappano è sposato con la pianista americana Pamela Bullock dal 1993, ma la coppia non ha figli.

Pappano ha anche un profilo Instagram (6590 follower) che però non è particolarmente attivo; i post presenti infatti sono solamente tre ed è facile immaginare che tale “inattività” sia strettamente connessa al suo quotidiano impegno musicale.

Una carriera incredibile quella di Antonio Pappano, nata grazie al padre, che ora sarà per lui luce immortale e simbolo di amore totalizzante.