Dalla carriera nel teatro alle serie tv: chi è l’attore Antonio Milo, conosciuto soprattutto per il ruolo di Attilio nella serie tv Gomorra.

Antonio Milo chi è

L’attore Antonio Milo è nato a Castellammare di Stabia il 4 maggio 1968.

Sin da giovane si dimostra appassionato di recitazione e anche molto dotato in questo ambito: decide quindi di iscriversi all’accademia drammatica e a svariati seminari di tecniche recitative. L’esordio nel mondo della recitazione per Antonio Milo avviene a teatro: partecipa a due spettacoli di Luigi Pirandello reinterpretati da Nello Mascia, La giara e L’imbecille; recita nell’Otello di Shakespeare per la regia di Paolo Gazzarra; in Masaniello di Paolo Russo e Eduardo al Kursaal di Armando Pugliese.

Sul grande schermo Antonio Milo approda nel 1993 nel famosissimo film di Nanni Moretti Caro diario, che vinse la miglior regia a Cannes. La sua carriera da attore al cinema è continuata grazie a interpretazioni in film quali: I cavalieri che fecero l’impresa di Pupi Avati nel 2001; lo stesso anno recita in Senza filtro, diretto da Domenico Raimondi; Una strana infedeltà, regia di Livio Rositani nel 2008; nel 2013 fa parte del cast di Benvenuto Presidente! con Claudio Bisio; l’anno seguente recita in Nottetempo di Francesco Prisco.

Infine nel 2015, diretto da Raffaele Verzillo è nel cast del film Il vuoto e nel 2016 della pellicola ad episodi Vieni a vivere a Napoli.

Serie tv

È nelle serie tv che Antonio Milo ha dato il meglio di sé, facendosi conoscere in tutta Italia presso il grande pubblico. Nel 2000 esordisce nel telefilm La squadra e in Distretto di Polizia, cui partecipa fino al 2003. Altre serie tv nelle quali ha recitato sono: Cuore nel 2001, diretto da Maurizio Zaccaro; Joe Petrosino nel 2006; Assunta Spina di Riccardo Milani nello stesso anno; nel 2007 ha recitato con l’attrice Lunetta Savino in Il figlio della luna; ha partecipato con un piccolo ruolo anche ne Il commissario Montalbano, precisamente nell’episodio Una voce di notte. In Gomorra – La serie Antonio Milo è Attilio O’ Trovatello, personaggio dalla vita breve della prima stagione, amico e mentore di Ciro Di Marzio. Milo ha recitato anche in L’amica geniale, vestendo i panni del signor Solara, padre di Michele e Marcello e invischiato in affari loschi. Nel 2017 ha collaborato con Kim Rossi Stuart nella miniserie televisiva Maltese – Il romanzo del Commissario.

Nel 2021 recita nella serie tv di un altro commissario, Il commissario Ricciardi con Lino Guanciale. In questo nuovo telefilm Rai, tratto dai romanzi di Maurizio De Giovanni, Antonio Milo interpreta il ruolo del brigadiere Raffaele Maione: quest’ultimo è molto vicino al commissario Ricciardi e lo aiuta nei casi. Nel telefilm è sposato con Lucia Caputo, interpretata dall’attrice Fabrizia Sacchi.