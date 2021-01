Elegante, sofisticata e con un talento raro: ecco chi è la bellissima e talentuosa attrice napoletana Fabrizia Sacchi, parte del cast della fiction Il commissario Ricciardi. Scopriamo qui di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Chi è Fabrizia Sacchi: vita e carriera

Classe 1971, Fabrizia Sacchi nasce a Napoli il 10 febbraio sotto il segno dell’acquario. Capelli biondi e occhi azzurri, fin da piccola mostra un interesse e una passione particolari per il mondo delle arti dello spettacolo. Riguardo alla sua infanzia e giovinezza non si sa molto. Ma solo che si diploma presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica a Roma come attrice di teatro, cinema e televisione. Qui finalmente può dar voce e luogo a tutto quello che ha sempre sognato nella città per emblema maestra dell’arte recitativa.

Ben presto esordisce al cinema dove compare in diversi film e la cui lista è molto lunga. Abbiamo ad esempio Nel continente nero del 1993 per la regia di Marco Risi e Preferisco il rumore del mare del 2000 per la regia di Mimmo Calopresti. E ancora, Da zero a dieci del 2002 diretto dal cantante Luciano Ligabue. Per poi recitare nel 2003 in due film bellissimi come La felicità non costa niente, sempre regia del grande Mimmo Calopresti e Mundo civilizado per la regia di Luca Guadagnino.

Per proseguire nel 2004 e nel 2005 con altri due film indimenticabili. Apnea, prima opera diretta da Roberto Dordit e Melissa P. ancora per la regia di Mimmo Calopresti. Negli ultimi anni, sul grande schermo, lavora e recita ancora a fianco del regista Mimmo Calopresti con il film Suspiria del 2018 mentre l’anno successivo collabora con Simone Spada nel film Domani è un altro giorno.

Il piccolo schermo

Mentre per il piccolo schermo, ricordiamo L’avvocato delle donne per la regia di Andrea e Antonio Frazzi, Un giorno fortunato, Sindone – 24 ore, 14 ostaggi per la regia di Lodovico Gasparini. E ancora, Il vizio dell’amore del 2006, Medicina generale con la regia di Renato De Maria del 2007. Tutta la verità diretto da Cinzia TH Torrini del 2009 e Fuoriclasse del 2011. Recita poi in Medicina generale 2 per la regia questa volta di Francesco Miccichè e Luca Ribuoli. Tra il 2015, 2016 e il 2017, la troviamo rispettivamente in 1992, Braccialetti Rossi e Sirene. Nel 2018 nella serie tv più amata dell’anno L’amica geniale e nella fiction Non uccidere. Torna poi nel 2019 a lavorare con la regista Cinzia TH Torrini nella serie tv Pezzi unici. E con Simone Spada nella fiction Rocco Schiavone 3. E finalmente arriviamo al 2020 dove la vedremo questa sera nella fiction tanto attesa Il commissario Ricciardi, insieme a Lino Guanciale e Serena Iansiti.

Vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la vita privata dell’attrice napoletana Fabrizia Sacchi, non si sa molto anche perché è una persona riservata. Quello che possiamo conoscere lo troviamo direttamente sui suoi social, in particolare sulla sua pagina Instagram. Dove tra estratti di vita quotidiana e scene dei diversi set in cui lavora, captiamo qualcosa in più. Ha un gatto molto bello che si chiama Ziggy.