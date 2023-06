Le riprese della quarta stagione della serie televisiva “Mare Fuori” sono iniziate. Secondo indiscrezioni ci sarà il ritorno di Ciro Ricci. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Anticipazioni Mare Fuori 4: il ritorno di Ciro Ricci

I fan della serie televisiva “Mare Fuori“, serie che ha ottenuto un successo incredibile e che narra le vicende di un gruppo di ragazzi rinchiusi in un carcere minorile, non vedono l’ora che arrivi la quarta stagione. Le riprese sono ufficialmente iniziate a Napoli e dovrebbero continuare fino a settembre. Con molta probabilità quindi vedremo in onda la quarta stagione di “Mare Fuori” non prima del 2024. Nelle ultime settimane si è parlato più volte del ritorno di Ciro Ricci, il figlio del potente boss Salvatore Ricci. Nel finale della seconda stagione non si è infatti capito se Ciro sia davvero morto oppure no, anche perché non si è visto nessun funerale. A togliere ogni dubbio sul suo ritorno ci ha pensato lo stesso attore, Giacomo Giorgio, che interpreta Ciro in “Mare Fuori”. Giacomo durante l’incontro con il pubblico organizzato nel corso dell’undicesima edizione del festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop Etna Comics ha confermato che Ciro è davvero morto e che tornerà solo come ricordo. Ecco le sue parole: “Mare Fuori, come tutte le cose, ha un inizio e una fine e anche un percorso, con l’ingresso di tanti bravissimo nuovi attori. Ciro è una colonna, quindi è chiaro che lo vedrete sempre e ci sarà ancora nella quarta stagione ma in forma diversa. Ci sarà sotto forma di ricordo.”

I fan presenti all’incontro sono rimasti delusi dalle parole di Giacomo Giorgio, il quale però ha detto loro che sta lavorando ad altri progetti e che lo si vedrà presto in televisione a interpretare nuovi ruoli.

Anticipazioni Mare Fuori 4: cosa succederà nella prossima stagione?

La fortunata serie televisiva ambientata a Napoli “Mare Fuori” tornerà presto con la quarta stagione. Innanzitutto verrà chiarito il mistero di chi ha sparato e di chi è stato colpito al termine della terza stagione, tra Rosa, Carmine e Don Salvatore. La quarta stagione ripartirà dunque da questo punto. Nel cast non rivedremo alcuni volti come Filippo, interpretato da Nicolas Maupas, che è stato costretto ad abbandonare l’IPM di Napoli per trasferirsi al Beccaria di Milano, dove sconterà il resto della sua pena. Non rivedremo neppure Naditza, interpretata da Valentina Romani, che ha deciso di lasciare Filippo prima che prendesse una cattiva strada, e neppure Paola Vinci, la direttrice del carcere, interpretata da Carolina Crescentini, che è stata costretta a farsi da parte e a lasciare quindi la guida dell’istituto a Sofia Durante, interpretata da Lucrezia Guidone. Non ci saranno nel cast della quarta stagione nemmeno Gemma, Gaetano O’Pirucchio e Liz.

Sono confermati invece anche per la quarta stagione Carmine di Salvo, interpretato da Massimiliano Caiazzo, Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito, Edoardo Conte, i cui panni sono vestiti da Matteo Paolillo, Massimo Esposito, interpretato da Carmine Recano. Infine sono confermati anche Pino (Artem Tkachuk), Carmela (Giovanna Sannino) e Teresa (Ludovica Coscione).