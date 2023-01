Valentina Romani, chi è: carriera e vita privata

Valentina Romani è una delle star emergenti della televisione italiana e del cinema italiano. Con i suoi ruoli ha conquistato migliaia di telespettatori, grazie alla sua incantevole bellezza e al suo grande talento.

Valentina Romani: vita privata

Valentina Romani è una delle stelle emergenti della televisione italiana e sta conquistando il cuore di tantissimi telespettatori.

L’attrice è nata a Roma il 16 giugno 1996, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Fin da quando era piccola sognava di diventare un’attrice e aveva un poster in camera di Angelina Jolie, come ispirazione. Durante gli anni del liceo ha iniziato a studiare per realizzare il suo sogno e ha finanziato le lezioni di recitazione con i propri risparmi, per non gravare sui genitori. Loro inizialmente pensavano che avrebbe intrapreso la carriera di avvocato o di medico, ma hanno sempre sostenuto la sua passione.

A soli 20 anni, l’attrice ha deciso di lasciare la famiglia. Dopo soli due mesi di conoscenza con Francesco Capulli, è andata a vivere con lui, ma purtroppo la loro relazione si è conclusa poco dopo. Nel 2019 ha iniziato una relazione con Giacomo Sirolli, con cui sembra avere un legame molto forte. La coppia vive a Roma e l’attrice condivide numerosi scatti di loro due insieme sul suo account Instagram, oltre a scatti che riguardano la sfera lavorativa.

Giacomo Sirolli non appartiene al mondo dello spettacolo. Si sa che è laureato in Economia e Management, con specializzazione in Marketing, e che lavora per un’organizzazione di management della capitale. Valentina ha due orsacchiotti di peluche che le hanno regalato i nonni alla nascita, da cui non si separa mai perché le ricordano la famiglia, e una forte passione per i viaggi. È anche appassionata di lettura e scrittura, ma le piace anche rilassarsi guardando la sua serie tv preferita, Prison Break. In un’intervista a Vanity Fair si è descritta come una donna generosa e sensibile, spiegando che sta ancora lavorando per riuscire a dare il giusto peso alle cose, in quanto è molto emotiva. La sua canzone preferita è La canzone del sole di Lucio Battisti.

Valentina Romani: la sua carriera

Valentina Romani, dopo il diploma al liceo linguistico, ha iniziato la sua carriera di attrice. Il suo duro lavoro è stato ripagato e dal 2014 ha iniziato ad apparire sempre di più in televisione, recitando in varie fiction come Che Dio Ci Aiuti, Un passo dal cielo, Tutto può succedere e Aldo Moro – Il professore. Nel 2016, Ivan Cotroneo ha scelto Valentina come protagonista del suo lungometraggio Un bacio, dramma romantico che le ha regalato un grande successo. Nel 2019 è tornata in televisione con La porta rossa, insieme a due attori molto amati, Lino Guanciale e Gabriella Pession. L’attrice è apparsa anche in Mare Fuori, dove interpreta il ruolo di una ragazza rom che si fa arrestare e portare all’Ipm di Napoli per sfuggire al padre, nella miniserie Alfredino – Una storia italiana e nel film Carla, del 2021. La sua carriera è appena iniziata ma è già un grande successo.