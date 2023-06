Battiti live 2023, gli outfit di Annalisa sono super sensuali: il look

Annalisa si è esibita a Battiti Live in compagnia di Fedez e J-Ax, con cui canta il nuovo singolo, che è già una hit estiva. La cantante ha sfoggiato due outfit che puntano tutto sulla sensualità.

Annalisa, anche quest’anno, sta dimostrando di essere una delle regine pop dell’estate. Da Mon Amour a Disco Paradise, sta conquistando il pubblico con la sua musica, con le sue canzoni che riescono sempre a coinvolgere e a far ballare. I suoi brani sono sempre tra i tormentoni più amati che accompagnano tutti sulle spiagge, in vacanza e in discoteca. Questa per lei è un’estate ancora più importante. Oltre al successo professionale, che è stato ancora una volta confermato con l’uscita dei nuovi brani, la cantante è pronta per sposare Francesco Muglia, il 1 luglio, come riportano le indiscrezioni. Per Annalisa è un anno molto importante, sia professionalmente che personalmente. Presto potremmo vederla in abito da sposa e visti i suoi gusti in fatto di moda sicuramente sarà perfetta nel suo giorno più importante. Per il momento si è esibita a Battiti Live con degli outfit particolarmente rock e molto sensuali, tra corsetti e stivali alla coscia, con cui è riuscita a conquistare tutti.

Battiti Live 2023, i look di Annalisa sul palco

Annalisa è stata ospite di Battiti Live, l’appuntamento musicale dell’estate organizzato da Radio Norba. Annalisa si è esibita il 24 e il 25 giugno a Bari, insieme a J-Ax e Fedez, sfoggiando due look davvero molto sensuali. Nella serata di sabato 24 giugno 2023 ha scelto un corsetto nero abbinato ad un blazer corto e un paio di collant velati, nonostante il caldo incredibile di questi giorni. Domenica 25 giugno, invece, ha scelto di puntare tutto sul total denim. Ha seguito la moda del total denim indossando un completino coordinato sopra a un catsuit trasparente. Un outfit molto sensuale, completato da altissimi cuissard neri. Probabilmente entrambi gli outfit sono firmati Dolce&Gabbana, uno dei marchi sempre più presenti nel suo guardaroba, che ama scegliere in moltissime occasioni. Negli ultimi mesi Annalisa ha dato una svolta importante al suo look, grazie all’aiuto della stylist Susanna Ausoni, puntando su tinte decise, tagli sensuali e lingerie a vista. Anche al Tim Summer Hits ha sfoggiato un outfit molto particolare, ovvero un abito armatura argento con gonna rigida e palloncino. Si tratta di una creazione di Dolce&Gabbana, proveniente dalla colazione primavera/estate 2023. Con outfit così sensuali e particolari sfoggiati sui vari palchi, viene spontaneo chiedersi come sarà l’abito da sposa che ha scelto, di quale brand e con quali caratteristiche. Sicuramente nel suo giorno più importante sceglierà qualcosa che la faccia sentire a suo agio, ma che la faccia sentire anche unica, come una principessa, senza perdere quel tocco di sensualità che la contraddistingue in ogni outfit scelto.