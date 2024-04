Nonostante si siano separati lo scorso anno, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono sempre uniti, tanto che entrambi portano ancora la fede al dito. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più sul loro rapporto.

Bonolis-Bruganelli separati, ma con la fede al dito: il rapporto

Era la scorsa estate quando, dopo ben trent’anni insieme, il conduttore televisivo Paolo Bonolis e l’opinionista della nuova edizione de “L’isola dei Famosi” Sonia Bruganelli si sono separati. Nonostante ciò i due sono ancora molto uniti, segno che anche se il matrimonio è finito, l’affetto resta. Questo è quello che ci si augura quando si arriva alla separazione o al divorzio, soprattutto se si hanno dei figli, vivere nel rancore o essere alle prese con battaglie legali non fa bene a nessuno. Per questo motivo Bonolis e la Bruganelli sono senza dubbio un ottimo esempio. Recentemente su Diva e Donna sono stati pubblicati alcuni scatti che ritraggono proprio Paolo e Sonia insieme a teatro, per vedere lo spettacolo di Stefano De Martino. I due nelle foto ridono e scherzano ed entrambi, inoltre, portano ancora la fede nuziale al dito. Il loro rapporto è quindi davvero molto forte, Paolo e Sonia infatti si frequentano spesso insieme ai tre figli e non solamente in occasione delle festività. Ecco cosa aveva detto la Bruganelli poco tempo fa: “siamo una famiglia fortunata e allargata. Lo siamo perché quello che succede nel mondo e anche nella nostra Italia ci fa sentire la paura. In casa invece percepisco solo sicurezza. Sempre.” Insomma, come appena detto tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, nonostante la separazione avvenuta lo scorso anno, c’è un rapporto davvero ottimo, e questa è una cosa molto bella non solo per loro ma anche per i tre figli.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: la storia d’amore

Lo scorso anno, dopo trent’anni insieme, è finito il matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ma i due, nonostante ciò, sono ancora oggi molto uniti e sono ancora una famiglia. Paolo e Sonia si conobbero quando lei aveva 23 anni e lui 36, poi nel 1997 la loro relazione fu resa pubblica e nel 2002 si sposarono. Ecco cosa aveva raccontato Sonia tempo fa a “Verissimo”: “io subito non ero interessatissima, ma poi piano piano Paolo mi ha conquistato. La prima volta che siamo usciti mi ha portato al cinema a vedere Jerry Maguire. Di fianco a me si sedette Luca Laurenti, iniziamo a guardare il film e dopo poco al posto di Laurenti c’era Paolo. Subito non voleva farsi vedere.” Nel corso degli anni Sonia e Paolo hanno avuto tre figli, Silvia, Davide e Adele Virginia. Bonolis è padre di altri due figli nati dal precedente matrimonio, Stefano e Martina, con cui Sonia ha sempre avuto un ottimo rapporto.

