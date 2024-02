Manca pochissimo al giorno di San Valentino. Se volte stupire il vostro partner, ecco che, all’interno di questo articolo, vedremo insieme 10 bellissime e romantiche sorprese da fare alla persona amata.

San Valentino, 10 sorprese bellissime e romantiche da fare al partner

Manca davvero pochissimo al giorno di San Valentino, ovvero il 14 febbraio che, in questo 2024 cade di mercoledì. Oltre ai classici regali, dai profumi, ai cioccolatini, ai gioielli, vediamo adesso insieme come potete davvero stupire la persona che amate, magari facendoli una sorpresa che lo/la lascerà senza parole. Ecco per voi 10 sorprese bellissime e romantiche da fare al partner:

Ricreare il primo appuntamento: una sorpresa potrebbe essere quella di ricreare l’atmosfera del vostro primo appuntamento. Se ad esempio vi siete visti al cinema, potete noleggiare il film che avete visto e guardarlo insieme, questa volta sul divano. Oppure se siete usciti a cena, potete stupire chi amate cucinando voi quello che avete mangiato quella sera. Cena romantica: è forse la più ‘scontata’ però a chi non piacerebbe trovarsi davanti una tavola con fiori, candele del buon cibo, con magari anche una musica romantica di sottofondo. Se il vostro lui o la vostra lei è un amante della cucina, beh questa è la sorpresa giusta. Viaggio: un bel regalo da fare a San Valentino è un biglietto per qualche meta romantica dove trascorre qualche giorno insieme. Può essere in una città ma anche in montagna, magari affittando uno chalet. Terme: restando in tema di viaggi, potete anche optare per un weekend romantico alle terme o in una Spa. Al giorno d’oggi ormai ce ne sono tantissime, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Fotolibro: un altro modo per stupire chi si ama è regalarli un bel fotolibro, con tutte le vostre foto, per poi sfogliarlo insieme e ricordare ogni singolo scatto come se fosse ieri. Non c’è niente di più dolce e romantico. Smartbox per due: altro super regalo, potete regalare magari una bella esperienza sportiva da vivere insieme, magari qualcosa che nessuno dei due ha mai fatto, così da buttarvi insieme in qualcosa di nuovo e avventuroso. Caccia al tesoro: per i più creativi e giocherelloni, ecco che potete organizzare una bellissima caccia al tesoro. Nascondete il regalo da qualche parte e poi seminare in giro degli indizi. Per esempio potete nascondere gli indizi in un luogo importante per la vostra storia. Ritratto: un’altra sorpresa romantica può essere quella di far trovare al partner un vostro ritratto, o digitale o fatto mano, magari della foto più significativa che avete insieme. Concerto: se il vostro partner è amante della musica, potete sorprenderlo regalandogli i biglietti per andare a vedere il suo cantante o la sua band preferita. Giochi da tavolo: molti non sanno che esistono dei giochi da tavolo pensati proprio per le coppie, al fine di conoscersi sempre di più e divertirsi insieme.

San Valentino: la data

Tutti lo sanno ma comunque ricordiamo la data in cui si festeggia San Valentino, ovvero la Festa degli Innamorati. San Valentino si festeggia ogni anno il giorno 14 del mese dei febbraio.

