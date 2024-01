Martina Stella ha annunciato la separazione dal marito per motivi definiti come “insuperabili”. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i motivi principali che portano due persone al divorzio.

Martina Stella e la separazione dal marito

L’attrice italiana Martina Stella, recentemente ha rivelato al settimanale Oggi la separazione tra lei e il marito, Andrea Manfredonia, dopo sette anni di matrimonio. Ecco che cosa ha detto l’attrice: “questo è un periodo di ricostruzione della mia vita. Ad agosto mi sono separata. I motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato tantissimo dolore. Guardo avanti pensando ai figli, che sono il mio tutto, e al lavoro: mi ha sempre aiutato ad affrontare i momenti difficili.” Martina non ha rivelato il motivo per cui lei e il marito si sono separati, ma ha detto di essere molto delusa e che non se lo aspettava. La coppia ha avuto un figlio, Leonardo, mentre Martina era già mamma di Ginevra, nata nel 2012 dall’amore con Gabriele Gregorini. Nell’intervista Martina Stella ha detto di non essere mai stata molto fortunata in amore: “la mia storia è fatta di cadute e risalite. Sono nel momento della ricostruzione e rimango una donna che continua a inseguire la felicità. Per Ginevra mi sono lasciata scivolare addosso tante proposte: capivo che aveva bisogno di stabilità e non di essere sballottata da un set all’altro. Ma non le chiamo rinunce, piuttosto regali che mi sono fatta.”

Quali sono i motivi più frequenti di divorzio?

Come abbiamo appena visto, anche l’attrice Martina Stella si è appena separata dal marito. Nel nostro Paese, ma non solo, il numero di divorzi e separazione è sempre molto alto. Negli Stati Uniti pensate che il 50% dei matrimoni finisce proprio con un divorzio. Ma, perché le coppie divorziano? Vediamo insieme quali sono i motivi più frequenti:

Mancanza di comunicazione : in un matrimonio la comunicazione è fondamentale, in un rapporto sano non può venire meno la comunicazione. Se non si comunica più ecco che la frustrazione aumenta portando ripercussioni nella coppia.

: in un matrimonio la comunicazione è fondamentale, in un rapporto sano non può venire meno la comunicazione. Se non si comunica più ecco che la frustrazione aumenta portando ripercussioni nella coppia. Infedeltà: il tradimento è spesso una delle cause del divorzio, è difficile recuperare la fiducia quindi la maggior parte delle volte si decide di mettere fine alla relazione. La fiducia, come la comunicazione, è infatti fondamentale per una relazione sana.

il tradimento è spesso una delle cause del divorzio, è difficile recuperare la fiducia quindi la maggior parte delle volte si decide di mettere fine alla relazione. La fiducia, come la comunicazione, è infatti fondamentale per una relazione sana. Continui litigi : non si può essere sempre d’accordo su tutto, quindi è normale arrivare anche a dei litigi ma se questi si protraggono nel tempo e se soprattutto i due coniugi non provano mai a mettersi l’uno nei panni dell’altro ecco che la relazione diventa insostenibile.

: non si può essere sempre d’accordo su tutto, quindi è normale arrivare anche a dei litigi ma se questi si protraggono nel tempo e se soprattutto i due coniugi non provano mai a mettersi l’uno nei panni dell’altro ecco che la relazione diventa insostenibile. Problemi finanziari: il non essere d’accordo su come spendere e gestire i soldi è un altro motivo per cui tante coppie decidono di divorziare.

il non essere d’accordo su come spendere e gestire i soldi è un altro motivo per cui tante coppie decidono di divorziare. Matrimonio avvenuto in giovane età : tante coppie che si sono sposate molto giovani possono arrivare al divorzio. Del resto nella vita si cambia e nessuno di noi resta quello che era quando era più giovane, per cui molte volte la persona che si diventa da adulti non è più compatibile con la persona sposata quando si era giovani.

: tante coppie che si sono sposate molto giovani possono arrivare al divorzio. Del resto nella vita si cambia e nessuno di noi resta quello che era quando era più giovane, per cui molte volte la persona che si diventa da adulti non è più compatibile con la persona sposata quando si era giovani. Mancanza di intimità: altro motivo che spegne un matrimonio è la mancanza di intimità o la perdita della passione.

altro motivo che spegne un matrimonio è la mancanza di intimità o la perdita della passione. Dipendenza da droghe, alcol ed episodi di violenza: ecco altri tre motivi per cui un matrimonio finisce.

