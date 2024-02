Le amicizie, a differenza di quanto si possa pensare, raramente giungono a una conclusione drammatica caratterizzata da tradimenti e colpi di scena. Piuttosto, spesso si consumano lentamente, attraverso un graduale allontanamento che può risultare più doloroso rispetto alla fine di una relazione romantica. Questo perché, a differenza delle storie d’amore, la fine di un’amicizia manca di una struttura definitoria, lasciando entrambe le parti coinvolte nell’incertezza e nel dolore.

L’allontanamento graduale

Le amicizie spesso si dissolvono a causa di cambiamenti nello stile di vita e negli interessi delle persone coinvolte. L’allontanamento può derivare da litigi insignificanti o dall’emergere di aspetti del carattere dell’altro che deludono o generano disagio. Mettere fine a un’amicizia, tuttavia, non segue un protocollo definito come accade nelle relazioni romantiche. Mancando una conversazione standard di separazione, le persone coinvolte possono sentirsi abbandonate e prive di chiarezza sulla situazione.

Le aspettative e la mancanza di comunicazione

La fine di un’amicizia solleva domande senza risposta. Si può continuare a frequentarsi nella stessa cerchia di amici? Si dovrebbe smettere di seguire l’altro su social media? È ancora appropriato chiedersi reciproci favori? La mancanza di comunicazione definitoria può far sentire entrambe le persone coinvolte abbandonate e frustrate, poiché non hanno un canale per esprimere e comprendere i propri sentimenti. La società ha una narrativa culturale ben definita per le relazioni romantiche, ma manca di un modello per gestire la fine di un’amicizia. Il termine “fine” in questo contesto è destabilizzante, poiché non esiste un protocollo standardizzato per chiudere un’amicizia. Questa mancanza di chiarezza nelle aspettative delle amicizie rende più difficile affrontare la fine e elaborare il dolore post-rottura.

Il lutto dell’amicizia

Secondo la psicologa clinica Marianne Trent, la fine di un’amicizia può portare a un senso di lutto. Le amicizie spesso precedono le relazioni romantiche e persistono oltre la fine di queste ultime. Essere testimoni della vita reciproca crea legami profondi, e la perdita di un’amicizia significa perdere anche un compagno con cui condividere ricordi affettuosi del passato. La fine di un’amicizia non solo richiama la perdita di ricordi passati, ma anche la sensazione di “perdere un futuro” insieme.

La sofferenza equiparata

Perdere un’amicizia può essere altrettanto doloroso quanto la fine di un amore. Le amicizie forniscono supporto emotivo, gioia e condivisione di esperienze uniche. La fine di un’amicizia può generare un dolore insopportabile, poiché si perde non solo un legame, ma anche un pezzo significativo di sé. Voltare pagina dopo la fine di un’amicizia richiede tempo e impegno.

La complessità delle relazioni umane

Il valore delle amicizie, la loro capacità di arricchire la vita e contribuire alla salute psicologica è incalcolabile. Tuttavia, la fine di un’amicizia, spesso priva di una causa evidente, può provocare un dolore profondo e lasciare domande irrisolte. Affrontare il dolore significa concentrarsi sui bei momenti condivisi e imparare dalle esperienze passate.

