La figlia di Milly Carlucci, Angelica, è fidanzata da circa due anni con il principe Fabio Borghese e pare che presto i due si sposeranno. Tra loro c’è una differenza di età di 20 anni. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più sulla loro storia.

Milly Carlucci, l’amore tra la figlia Angelica e il fidanzato 58enne

Tra i protagonisti del nuovo numero di Chi ci sono Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci e Angelo Donati, e il fidanzato, Fabio Borghese, erede della dinastia di Papa Paolo V. I due sono stai paparazzati mentre passeggiavano insieme per le strade di Roma, per quella che è la loro prima apparizione su una rivista di gossip. Lei 37 anni, manager rampante, lui 58 anni, lavora nel settore dell’ospitalità di lusso e lifestyle. Fabio, che quindi ha 20 anni in più di Angelica, è stato sposato con Jacaranda Falck Caracciolo, la nipote di Marella Caracciolo Agnelli, dalla quale ha avuto tre figli: Alessandro, Sofia e India. Angelica e Fabio starebbero insieme da circa due anni, “ma la loro non è la favola del principe che sposa la borghese o dell’uomo maturo che sposa la ragazzina”, si legge su Chi. Secondo Dagospia i due presto convoleranno a nozze anche se pare che la famiglia di lei non gradisca troppo la cosa: “dicono che la relazione non abbia il gradimento della famiglia Carlucci – Donati”.

Angelica Donati, chi è il fidanzato Fabio Borghese

Come abbiamo appena visto, la figlia di Milly Carlucci, Angelica Donati, pare che presto si sposerà con Fabio Borghese, che ha 20 anni più di lei. La coppia sta insieme da circa due anni ma sono davvero poche le foto che li ritraggono insieme. Angelica è una donna infatti molto riservata, rare sono infatti le apparizioni televisive come rare sono le notizie circa la sua vita privata. Fabio Borghese, classe 1965, è figlio del principe Alessandro Borghese e di Fabrizia Citterio e ha una sorella, Alessandra, che fa la giornalista e la scrittrice. Fabio si è laureato in Economia e Commercio presso la Sapienza di Roma, è stato manager di Exxon e Mobile, Enel e, da tre anni e mezzo, è Head of International Expansion di Arsenale Group. Fabio Borghese è anche socio e consigliere del resort Fattoria Medicea. Oltre al matrimonio con la nipote di Marella Caracciolo Agnelli, dal quale sono nati tre figli, Fabio Borghese ha avuto una relazione con Yvonne Sciò e con Claudia Gerini. Fabio e Angelica Donati sembrano una coppia molto affiatata, lontano dagli stereotipi, entrambi infatti lavorano molto. Queste erano state le parole di Angelica nel corso di una intervista a Gente: “sono fortunata, ma non lavoro grazie ai miei genitori. Sono sincera, se non fosse stato per la mia famiglia non avrei potuto avere la possibilità di frequentare certe scuole, ma il lavoro l’ho avuto per le mie competenze.”

