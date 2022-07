Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: la verità sulla lite

Anna Pettinelli ha rotto il silenzio sulla sua presunta lite con Rudy Zerbi e ha confermato che i rapporti tra lei e il collega non sarebbero dei migliori.

Anna Pettinelli: la verità sulla lite con Rudy Zerbi

Dopo tre anni ad Amici, Anna Pettinelli ha deciso di dire addio al format tv e, intervistata la programma di Lorella Cuccarini Un caffè con, ha svelato per la prima volta alcuni retroscena della sua presunta lite con il celebre collega Rudy Zerbi.

“Vuoi chiedermi di Zerbi adesso? No perché la gente mi chiede se è vero che tra me e Zerbi c’è tutto questo litigare e tu che stai in mezzo sai che è vero. È vero. Cioè lui mi sta antipatico, ma io lo dico sempre. Poi lo rispetto perché fa il prof… ma non c’è proprio niente da fare. Siamo lontani anni luce nella gestione delle cose. […] Siamo agli antipodi”, ha detto la conduttrice.

Dunque, come molti sospettavano, è proprio vero che tra lei e Zerbi non corra buon sangue.

L’ammirazione per Maria De Filippi

Al contrario di Zerbi, Anna Pettinelli ha svelato di avere un’ammirazione smisurata verso Maria De Filippi. “Maria ha sempre ragione, questa è una cosa che mi rode. Quando lei dice una cosa lei la vede prima di te. […] È una finissima psicologa: sa dove andrai tu, sa dove andranno i ragazzi, sa come prenderli.

È diventata un fenomeno. Se avessi un problema insormontabile, la chiamerei, direi ‘scusa Maria, tu che faresti?’ È un’opinione di cui terrei grandissimo conto, questa è la forza di Maria. Poi è perfezionista, puntigliosa… ma non sarebbe dov’è. Ti rendi conto di quanto lavora Maria?”, ha ammesso. Nonostante la sua grande ammirazione per Maria De Filippi Anna Pettinelli – così come Veronica Peparini – avrebbe deciso di lasciare il suo posto come insegnante ad Amici.