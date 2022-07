Continuano le indiscrezioni su quelli che saranno i professori dell’edizione numero 22 di Amici di Maria De Filippi. Secondo Tvblog.it, nella squadra del talent di Canale 5 non ci sarà più Anna Pettinelli, sostituita da Arisa.

Anna Pettineli lascia Amici

Non si hanno certezze sui motivi dell’abbandono di Anna Pettinelli. Per lei, Amici 21 non è certamente stato facile a causa dei commenti contrari sul web, spesso favorevoli invece ad altri professori, come Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Inoltre, le discussioni con il collega sono state più accese che mai. Infine, Pettinelli non è stata fortunata nelle ultime due edizioni con gli allievi scelti e le previsioni sugli avversari.

Un cambiamento sembrava quindi necessario per smuovere quei meccanismi del programma che il pubblico ormai sopportava sempre meno.

Non si sa se a lasciare sia stata la stessa Pettinelli o se la professoressa di canto sia stata accompagnata alla porta.

Tra i professori di canto torna Arisa

Anna Pettinelli dovrebbe quindi essere sostituita da Arisa, di ritorno dopo l’anno di pausa per partecipare a Ballando con le stelle. Lorella Cuccarini ha confermato sui suoi social che tornerà a vestire i panni di professoressa di canto. Anche l’intoccabile Rudy Zerbi dovrebbe essere confermato nella squadra Amici.

Per la danza, ci sono dubbi su Veronica Peparini

Per quanto riguarda la danza, confermato Raimondo Todaro, secondo quanto dichiarato da Lorella Cuccarini. Non sembrano esserci dubbi neanche sulla storica insegnante Alessandra Celentano. Non si conosce invece il futuro di Veronica Peparini.