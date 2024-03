Anna Dan: chi è la moglie di Gianni Morandi

Si parla spessissimo di Gianni Morandi e del suo rapporto d’amore con la moglie Anna Dan, insieme al cantante dal 2004, anno in cui i due hanno deciso di convolare a nozze.

La donna, più giovane di Morandi di 13 anni, è innamoratissima del compagno di vita che si è scelta e non perde occasione per stargli vicino e sostenerlo in tutto e per tutto.

Anna Dan: ecco chi è la moglie di Gianni Morandi

Nata a Fontanelle, località in provincia di Treviso, il 12 ottobre 1957 sotto il segno della Bilancia, Anna Dan ha attualmente 65 anni. Sulla sua vita privata e sulla sua vita d’infanzia e famigliare non si hanno particolari informazioni: Anna Dan è una donna molto riservata e sebbene sia la moglie di uno dei cantanti più noti del panorama musicale italiano, tiene molto alla sua privacy.

La carriera

A livello lavorativo, invece, sappiamo che Anna Dan ricoprirebbe il ruolo di dirigente all’interno di una società informatica. Una carriera ben lontana dai riflettori e dal mondo dello spettacolo, a differenza del compagno Gianni Morandi.

Forse molte persone non ne sono a conoscenza, ma Anna Dan è attiva sui social media. Il suo profilo Instagram (@annadan94) è seguito da più di 56 mila follower, per un totale di 163 post pubblicati. Sul suo profilo social pubblica contenuti che riguardano sia la quotidianità musicale del marito (i successi, i frame di concerti), sia contenuti estrapolati dalla vita di tutti i giorni, come l’albero di natale o la foto di famiglia.

L’amore con Gianni Morandi

Anna Dan è la seconda moglie di Gianni Morandi. Il cantante, infatti, prima di conoscere lei è stato sposato a Laura Efrikian, sposata nel 1966. Il matrimonio però si concluse nel 1979.

Nell’estate del 1994 avviene il primo incontro tra Dan e Morandi: il cantante aveva organizzati una partita di calcio per beneficenza ed è proprio lì che i due sguardi si incrociarono ufficialmente. Fu amore a prima vista e dieci anni esatti dopo, era il 2004, quel fatidico incontro Anna Dan si sposa con l’uomo che tuttora è l’uomo della sua vita. Il matrimonio viene dopo la gravidanza della donna, che nel 1997 diventa mamma di Pietro, oggi 25enne appassionato di musica proprio il padre.

Anna Dan è più giovane di Gianni Morandi di 12 anni, ma la differenza di età per loro non è mai stata un problema da dovere affrontare: l’amore, quando è sincero e puro, non ha bisogno di spiegazioni, tantomeno di appunti sull’età anagrafica.

L’amore tra i due è unico e forte: Gianni Morandi può sempre contare sul sostegno della moglie, pronta ad accogliere con affetto e stima ogni suo traguardo e ogni sua nuova esperienza.

Non a caso, infatti, Gianni Morandi ha ottenuto il ruolo di co-conduttore della 73esima edizione del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus: poteva Anna Dan non esserne fiera? Impossibile. Anche in questo caso Dan si è mostrata ben contenta di assecondare il marito in una nuova esperienza lavorativa di grande successo: se non è amore questo.