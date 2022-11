Classe 2001, Angelina Mango ha seguito le orme dei genitori e ha preso la strada della musica. Nel 2022 entra a fare parte della Scuola di Amici di Maria De Filippi dopo avere vinto un’importante sfida.

Che cosa sappiamo su di lei? Chi sono i suoi genitori? Scopriamo insieme qualcosa in più.

Angelina Mango: tutto sulla nuova cantante di Amici 22

È nata nel 2001 a Maratea, una delle località più suggestive della Basilicata, è però cresciuta a Lagonegro e attualmente ha 21 anni.

Angelina Mango è figlia d’arte a tutti gli effetti: il cognome della giovane, infatti, è proprio quello del noto cantautore Giuseppe Mango, prematuramente scomparso l’8 dicembre 2014 a causa di un infarto. La madre, invece, è Laura Valente, seconda e storica cantante del noto gruppo dei Matia Bazar.

La giovane 21 enne è la seconda figlia della coppia; c’è anche Filippo (classe 1995), infatti, a fare parte della famiglia e anche lui è un musicista appassionato di batteria, tanto da seguire la sorella minore direttamente sul palco. Anche Angelina Mango, quindi, è stata coinvolta in tutto e per tutto dalla passione per la musica e comincia a cantare e a suonare la chitarra molto presto.

Nel 2016 decide di trasferirsi a Milano per inseguire il suo sogno più grande: diventare una cantante.

All’età di 20 anni Angelina Mango pubblica il suo primo album intitolato Monolocale, che vanta un discreto successo. Nonostante la sua giovane età, dunque, la cantante vanta diverse importanti esperienze artistiche; è il caso anche della sua partecipazione a Sanremo Giovani nel 2022, quando riesce ad arrivare tra i finalisti senza però riscuotere un particolare successo.

La sua carriera si arricchisce grazie – e soprattutto – al suo singolo Formica, un brano ricco di malinconia e delicatezza. Formica ha anticipato di poche settimane un altro brano, intitolato Walkman: sapevate che quest’ultimo è stato prodotto da Tiziano Ferro? Ebbene sì, la giovane artista ha collaborato niente meno che con uno dei colossi della musica italiana, insieme a Marco Sonzini ed Enrico Brun, personalità importanti del panorama musicale italiano.

Nel 2021 la 21 enne apre il tour di Giovanni Caccamo e Michele Placido, aggiungendo così nuove brillanti esperienze alla sua carriera musicale.

Angelina Mango realizza il suo vero sogno il 20 novembre 2022, data in cui riesce a conquistarsi un banco all’interno della Scuola di Amici di Maria De Filippi dopo avere vinto una sfida di canto contro l’ormai ex allievo Ascanio, seguito da Rudy Zerbi. Per l’occasione Angelina Mango si è esibita con Something, uno dei brani più noti e più amati dei Beatles: una sfida molto difficile, ma che la giovane cantante è riuscita a portare a termine a testa alta. Entrata ufficialmente nella classe di Amici, Mango è chiamata a scegliere con chi lavorare: Arisa o Lorella Cuccarini?

La vita privata di Angelina Mango

Sulla vita privata della 21 enne non si hanno particolari informazioni. Molto attiva sui social network, Angelina Mango ha un profilo Instagram (@angelinamango) seguito da 14 mila follower, per un totale di 26 post pubblicati, in cui mostra soprattutto frame della sua vita artistica.

L’amore per la famiglia, la continua mancanza del padre, la voglia di fare ciò che ama: Angelina Mango vuole vivere di musica e pare proprio stia vivendo il suo sogno più grande.