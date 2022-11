Ha 18 anni, arriva da un paese in provincia di Lecce e ama la musica: Andrea Ascanio è riuscito a coronare il suo sogno ed è entrato ufficialmente a fare parte della Scuola di Amici di Maria De Filippi, dopo avere vinto un’importante sfida contro un altro degli allievi della classe.

Andrea Ascanio: chi è il nuovo cantante di Amici 22?

Classe 2004, Andrea Ascanio ha 18 anni e arriva da Veglie, in provincia di Lecce. Il suo sogno più grande è quello di diventare un cantante, tanto che la passione per la musica e per il canto nascono in lui quando ancora era un bambino.

Nel corso degli anni Ascanio ha sempre sperimentato e ha sempre dato il massimo anche per partecipare a piccoli contest, ma non solo.

Desideroso di fare conoscere la sua musica e a farsi conoscere come artista, ha pubblicato anche diversi video musicali su YouTube, come gli inediti Mood e Margot.

Nel 2022 decide di partecipare ai provini per X Factor e riesce ad arrivare alle Audition, momento in cui porta proprio il suo inedito Margot ottenendo ben 4 sì dai giudici Dargen D’Amico, Ambra Angiolini, Rkomi e Fedez. Riesce quindi ad arrivare alla seconda fase selettiva, quella dei Bootcamp, che però non riesce a superare ed è costretto a mettere da parte il sogno di entrare a fare parte del team di X Factor 2022.

Il suo spirito combattivo e la sua incredibile forza di volontà lo spingono a non arrendersi ed è proprio così che il giovane cantante arriva ad Amici 22 come sfidante: dopo una lunga prova, Andrea Ascanio vince la sfida contro Andre ed entra ufficialmente a fare parte della Scuola di Amici di Maria De Filippi, in particolare nella squadra di Rudy Zerbi. Il suo sogno pare essersi realizzato, ma la strada dentro la scuola di Amici è una sfida continua, all’interno della quale possono trovarsi ostacoli, semafori ma anche tante soddisfazioni.

Andrea Ascanio è anche presente sui social network; in realtà il suo profilo Instagram da artista (@sonoascanio) conta un numero molto basso di post (sono 7), ma un numero abbastanza alto di follower (8555 in tutto), destinati molto probabilmente a crescere proprio grazie alla sua presenza nel programma e alla sua bravura.

Sulla sua vita privata non si hanno particolari informazioni; sappiamo però che Andrea Ascanio è molto legato alla nonna, la stessa che si trovava tra il pubblico di X Factor il giorno del provino e che è stata fatta salire prima sul palco, poi al tavolo dei giudici da Fedez. “È molto bravo, credo in lui” – aveva detto in quell’occasione, a dimostrare ancora di più l’affetto reciproco tra i due. In realtà sappiamo anche che Andrea Ascanio vive da circa due anni con le sue nonne, ma non si conoscono i dettagli della sua storia famigliare-personale.

Ora che è entrato dentro la Scuola di Amici l’emozione è alle stelle e l’orgoglio anche: Andrea Ascanio, nuovo cantante di Amici 22, darà libero sfogo alla sua passione più grande, sperando di arrivare più avanti possibile. In bocca al lupo!