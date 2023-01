Dal 5 gennaio 2023 il suo volto arriva su Netflix nella nuova serie Copenhagen Cowboy: lei è Angela Bundalovic, ha 28 anni e fa l’attrice.

Che cosa sappiamo di lei? Scopriamolo insieme raccogliendo le informazioni salienti della sua vita e della sua carriera.

Angela Bundalovic: tutto sull’attrice danese

Nata sotto il segno del Leone il 28 luglio 1995, Angela Bundalovic è un’attrice danese e attualmente ha 28 anni.

Inizialmente si dedica allo studio della danza e della coreografia, studiando presso la Scuola nazionale danese di arti dello spettacolo (Den Danske Scenekunstskole). Accanto alla passione per la danza, però, Angela Bundalovic ha aggiunto quella per la recitazione.

Il suo debutto come attrice, infatti, avviene grazie al ruolo della figlia di Dommeren nella pellicola Dark Horse presentato al Festival di Cannes del 2005.

Subito dopo quell’esperienza Bundalovic ha preso parte a un cortometraggio intitolato Blood Sisters, dove ha interpretato il ruolo della bambina Sidsel: era il 2006.

Se però dobbiamo parlare di vero successo bisogna aspettare il 2018. In quell’anno, infatti, Angela Bundalovic è entrata ufficialmente nel cast di The Rain, la serie-tv uscita su Netflix. Proprio in quell’anno (stagione 2018-2019), la giovane attrice è anche ritornata sul palco nelle vesti da ballerina in un paio di spettacoli: Uranus di Frédéric Geis e Shadows of Tomorrow di Ingri Fiksdal.

Passa un anno e nel 2020 Bundalovic entra nel cast di una nuova serie, questa volta danese, intitolata Limboland. In tale progetto si trova a interpretare Nadja. Anche grazie a questa interpretazione raccoglie un grande successo e un consenso molto ampio da parte del pubblico.

Tra i suoi progetti più recenti è bene citare la serie-tv Copenhagen Cowboy, approdata su Netflix il 5 gennaio 2023. Nella serie in questione Angela Bundalovic interpreta Miu, una giovane eroina che all’alba di un nuovo inizio dopo una vita passata in servitù si trova a dovere attraversare il mondo dei bassifondi criminali di Copenhagen, appunto. Bisogna anche ricordare un altro film di cui è stata la protagonista: si tratta di Copenhagen non esiste (København findes ikke), diretto da Martin Skovbjerg Jensen. Secondo le dichiarazioni dei produttori, pare che il film uscirà nel mese di febbraio 2023.

Per quanto riguarda la parte social, non è molto chiaro se l’attrice danese abbia o meno qualche profilo attivo. Sicuramente dando uno sguardo sia su Facebook, sia su Instagram, si nota la presenza di profili a lei dedicati ma da lei non gestiti. Sono infatti soprattutto i fan e le fan di Bundalovic a condividere contenuti che la riguardano; un’importante dimostrazione di affetto che per un’artista è sempre molto piacevole.

La vita privata di Angela Bundalovic

Sulla vita privata di Angela Bundalovic non si hanno informazioni. Non abbiamo notizie in merito alla sua vita sentimentale, perciò non è possibile affermare se sia o meno fidanzata. Pare essere una ragazza molto riservata e la sua lontananza dai social (almeno, non esistono profili con il suo nome ufficiale), non offre la possibilità di scovare qualche piccolo segreto della sua vita amorosa: si attendono aggiornamenti a riguardo.