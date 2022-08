Molto presto la vedremo sul grande schermo nelle vesti della meravigliosa Marilyn Monroe in Blonde, ma è stata partecipe di numerose altre pellicole di enorme successo. Stiamo parlando di Ana de Armas, attrice e modella cubana, di cui andiamo a scoprire vita e carriera.

Ana de Armas: la vita e la carriera

Ana de Armas è nata a L’Avana, Cuba, il 30 aprile 1988 e ha attualmente 34 anni. Cresciuta a Santa Cruz del Norte, è figlia di Ramón e di Ana e ha un fratello maggiore, Javier, di professione fotografo e abitante di New York City.

La sua infanzia e la sua adolescenza non sono state semplicissime; tra carenze di cibo, blackout improvvisi, mancanza di carburante e di connessione a internet, Ana de Armas ha dovuto affrontare molte difficoltà durante i periodi che, per una bambina o un bambino, sono solitamente i più sereni.

Tuttavia, nonostante le gravi condizioni di vita, l’attrice ricorda sempre con affetto la sua infanzia, definendola come “un’infanzia felice”.

Sin da adolescente nutre un fortissimo interesse verso il mondo del cinema e sappiamo che era solita andare a vedere i film di Hollywood in casa del vicino, poiché i suoi genitori non avevano un lettore video o DVD. All’età di dodici anni, spinta dalla passione per il mondo attoriale, decide di volere diventare un’attrice e nel 2002, all’età di quattordici anni, supera l’audizione per entrare a fare parte del Teatro Nacional de Cuba a L’Avana.

Purtroppo, però, Ana lascia il corso (della durata di quattro anni) qualche mese prima di avere conseguito e presentato la tesi finale: il motivo? Ai laureati cubani non è concesso lasciare il paese senza avere completato tre anni di servizi obbligatorio allo stato.

Passano gli anni e all’età di diciotto, dopo avere ottenuto la cittadinanza spagola grazie ai nonni materni, Ana si trasferisce a Madrid, in Spagna, per cominciare finalmente la sua carriera da attrice.

L’inizio di carriera in Spagna e il conseguente successo

La carriera attoriale di Ana de Armas comincia a diciotto anni; nel 2006 ottiene il suo primo ruolo di rilievo e diventa la protagonista del film Una rosa de Francia, diretto da Manuel Gutiérrez Aragón. Nel 2007 ha preso parte al film El edén perdido e ha avuto un ruolo da non protagonista nella pellicola Madrigal dello stesso anno.

La fama in Spagna, però, avviene grazie alla sua presenza nella serie drammatica per adolescenti El Internado (2007-2010). Ana, però, voleva di più: voleva Los Angeles.

L’ascesa a Hollywood di Ana de Armas

Dopo essersi trasferita a Los Angeles, Ana de Armas ha dovuto ricominciare sostanzialmente da zero, ma i risultati, con il passare del tempo, sono arrivati. Il 2015 è il suo anno di debutto a Hollywood e avviene a fianco di Keanu Reeves nel film Knock Knock, diretto da Eli Roth, a cui seguì la pellicola Nell’ombra di un delitto.

La svolta di carriera arriva nel 2019, quando Ana de Armas interpreta l’infermiera immigrata Marta nel film giallo Cena con delitto – Knives Out (scritto e diretto da Rian Johnson): grazie a tale ruolo l’attrice ottiene la sua prima candidatura al Golden Globe come migliore attrice in un film commedia o musicale.

Impossibile dimenticarla in No Time To Die (2021) di Cary Fukunaga nel ruolo di Paloma, la bellissima e temibile agente della CIA sotto copertura a Santiago di Cuba.

Anche il 2022 è un anno molto fortunato per l’attrice cubana: Ana de Armas, infatti, è protagonista insieme a Ben Affleck di Acque profonde, thriller erotico diretto da Adrian Lyne: ma non solo. Affiancherà infatti Ryan Gosling in The Gray Man e la vedremo vestire i panni dell’iconica Marilyn Monroe in Blonde di Andrew Dominik.

Ana de Armas: la vita sentimentale

Ana de Armas ha avuto diverse relazioni interessanti nel corso dei suoi anni da attrice; sappiamo che una delle sue prime relazioni è avvenuta con l’attore spagnolo Marc Colet (era il 2010) che ha sposato nel 2011 e da cui ha divorziato nel 2013.

Tra le sue storie più “accattivanti”, però, c’è proprio quella con il collega Ben Affleck. Pare infatti che i due si siano incontrati e innamorati proprio sul set di Acque profonde e abbiano passato un anno insieme molto intenso (anche se l’attrice ultimamente ha dichiarato che si è trattata di una relazione “orribile”). Si sono lasciati a inizio 2021.

Attualmente Ana de Armas pare essere fidanzata con Paul Boukadakis, uno dei manager di Tinder.