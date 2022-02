La 20th Century Studios ha diffuso il trailer di “Deep Water”, il film diretto da Adrian Lyne, di genere thriller psicologico con punte di alto erotismo, che vede protagonisti Ben Affleck e Ana de Armas.

“Deep Water” con Ben Affleck e Ana de Armas: la trama

Chi volesse approfondire la storia dietro il film sappia che “Deep Water” è l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Patricia Highsmith. Vic e Melinda Van Allen sono due neosposi che vivono un matrimonio perfetto, o almeno lo è in apparenza. La coppia infatti, nel tentativo di salvare la loro relazione, si rende protagonista di giochi psicologici ad alto tasso erotico che in cui arrivano a coinvolgere anche altre persone.

Una decisione che li porterà inevitabilmente verso un tragico epilogo: uno degli amanti di Melinda infatti verrà assassinato e Vic, riscopertosi geloso della propria moglie e pentito di aver acconsentito le relazioni extraconiugali di lei, inizierà a spaventare gli altri compagni della donna.

Quando e dove

Come è già successo ad altre pellicole, anche “Deep Water” è stato soggetto a continui spostamenti a causa della pandemia da Coronavirus, ma si è finalmente giunti alla decisione definitiva.

La data di uscita del film almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti è prevista per il 18 marzo 2022.

Non verrà proiettato nelle sale ma uscirà direttamente in streaming prima su Hulu poi su Prime Video, la piattaforma di proprietà di Amazon. Si vocifera anche che oltre alla pandemia che ci ha messo lo zampino, la causa della mancata uscita nelle sale potrebbe risiedere anche nell’erotismo costantemente presente nella trama.

Cast e curiosità

Come abbiamo detto, i protagonisti di “Deep Water” sono Ben Affleck e Ana de Armas. Con loro a completare il cast ci saranno anche volti già noti come quello di Lil Rel Howery, già visto in “Get Out” e Tracy Letts che abbiamo visto in “Lady Bird”. Presenti anche Rachel Blanchard che ha invece recitato in “Fargo”, Dash Mihok, il Bunchy Donovan della serie tv “Ray Donovan”, Jacob Elordi che ha recitato in “The Kissing Booth”, Kristen Connoly che ha preso parte alla celebre serie tv “House of Cards” e, infine, Jade Fernandez che abbiamo visto invece in “Little”.

A proposito di Ben Affleck e Ana de Armas, forse non tutti sanno che hanno avuto una relazione. La scintilla pare sia scattata proprio sul set di “Deep Water” e la coppia avrebbe trascorso insieme anche il primo lockdown nella villa dell’attore. Sempre secondo quanto appreso dall’occhio sempre attento del gossip, i due hanno fatto anche una vacanza a Cuba (paese natale di lei) e avrebbero anche conosciuto le rispettive famiglie. Un idillio amoroso durato fino a gennaio 2021. Il resto della storia poi la sappiamo: la strada di Ben si è incrociata ancora una volta con quella dell’ex fidanzata Jennifer Lopez e sono tornati insieme, per la gioia di tutti i fan dei “Bennifer” rimasti scottati dalla fine della loro relazione nel 2004.