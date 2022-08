Quella di Marilyn Monroe è una figura intramontabile, che rimarrà sempre nella storia dello spettacolo e sarà sempre in grado di suscitare curiosità. Non stupisce, quindi, che Netflix abbia scelto di approvare il progetto di un nuovo film su di lei.

E così è nato Blonde, il film vietato ai minori che racconterà la vita di Marilyn Monroe, una sorta di pseudobiografia in forma narrativa dell’icona bionda (da cui, è ovvio, il titolo). Il prodotto di Andrew Dominik sarà disponibile a breve sulla piattaforma di streaming, che ha già rilasciato un primo trailer e soprattutto la trama ufficiale di Blonde.

Blonde: la storia di Marilyn Monroe in arrivo su Netflix

Nella descrizione del film presente su Netflix si legge infatti: “Esplora la complicata vita dell’icona Marilyn Monroe.

Basato sull’omonimo romanzo di Joyce Carol Oates”. Si tratta quindi di un adattamento dal celebre libro del 2000, che già aveva destato una certa attenzione. Non c’è dubbio sul fatto che anche il film di Netflix saprà far parlare di sé, seguendo la storia della star, dalla sua infanzia come Norma Jeane, all’ascesa nel mondo dello spettacolo, alle sue relazioni e infine alla tragica scomparsa. Ma scopriamo alcuni dettagli su Blonde.

Blonde: data di uscita, trailer e cast

Le prime immagini del film circolano già online, assieme al trailer ufficiale di Blonde rilasciato da Netflix. Si tratta di scene in bianco e nero, dalla forte carica suggestiva e affascinante. Proprio in linea con la figura di Marilyn. Sembra che nel film realtà e finzione siano ben mescolati e che uno degli intenti di Blonde sia indurre a riflettere sul confine labile tra l’immagine pubblica e la realtà privata del personaggio. Si tratterà di un film vietato ai minori perché, nelle parole del regista, si tratterà di un “film impegnativo” nonostante la precedente richiesta della piattaforma di streaming di attenuarne il contenuto esplicito.

La data di uscira prevista è il 28 settembre, quindi ci sarà da aspettare ancora poco. A vestire i panni seducenti e tragici di Marilyn Monroe sarà Ana de Armas. Un ruolo e una responsabilità non da poco per l’attrice che non è alla sua prima collaborazione con Netflix: Ana ha già recitato, proprio di recente, in The Grey Man. L’abbiamo vista anche in Cena con delitto – Knives Out e in No time to Die accanto a Daniel Craig in qualità di Bond girl. C’è da dire che, dalle scene del trailer, sembra proprio che l’attrice abbia incarnato alla perfezione il personaggio. Basti pensare che ha trascorso nove mesi a esercitarsi sulla voce di Marilyn per riprodurla in modo fedele. Ora staremo a vedere se gli spettatori saranno o meno dello stesso avviso.

Al fianco della de Armas troveremo anche Adrien Brody (The French Dispatch), Xavier Samuel (The Twilight Saga: Eclipse) e Julianne Nicholson (Monos – Un gioco da ragazzi).

Alla produzione del film hanno partecipato alcuni nomi piuttosto noti come Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Tracey Landon, Scott Robertson e addirittura Brad Pitt. Il che contribuisce ad alimentare non poco le aspettative circa il valore cinematografico del prodotto.