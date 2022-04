Nel corso della registrazione del serale di Amici andato in onda sabato 30 aprile ci sarebbero stati dei momenti di preoccupazione per un allievo della scuola. Stando a quanto riportano alcune indiscrezioni e segnalate in particolare dal portale “Quello che tutti vogliono sapere”, Alex avrebbe avuto un malore.

Non è chiaro cosa possa aver avuto.

Amici serale, Alex ha un malore: cosa è successo

Tutto sarebbe avvenuto nel corso del consueto momento di Amici Senior con Nino Frassica. Chi era presente in studio avrebbe visto il giovane toccarsi una spalla e la pancia. Questo lo avrebbe poi portato ad uscire fuori dallo studio giusto per qualche minuto. Ad ogni modo non avrebbe avuto nulla di grave: nel giro di qualche minuto è rientrato in studio.

Tutto ciò non è stato comunque fatto vedere nel momento della messa in onda.

Chi è Alex

Giovane classe 2000, Alex è nato a Como ma vive a Milano. Diplomato nel 2019 alle BIMM di Londra, tra il 2017 e il 2018 ha lavorato come cameriere in un locale di sempre nella capitale britannica. Sempre in quel periodo è stato anche un Fattorino per Deliveroo. Da quanto si apprende è appassionato di macchine.