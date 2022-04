Nella puntata di Amici di Maria De Filippi del 30 aprile la coach Alessandra Celentano non ha risparmiato critiche. Tra queste forse quelle più “feroci” sono state quelle riservate all’insegnante avversaria Veronica Peparini con la quale ha avuto un’accesa discussione durante il guanto di sfida tra Michele e Dario.

Entrambi si sono esibiti danzando sulle note di “Poetica” di Cesare Cremonini.

Amici, lite accesa tra Celentano e Peparini

Alessandra Celentano in particolare ha definito Dario presuntuoso, soprattutto per aver accettato il guanto di sfida contro Michele. Veronica Peparini non ci sta e ha immediatamente preso le difese del giovane: “Prendo in prestito le tue parole: Il mondo della danza sa! E sa che Dario non solo ha talento ma ha tutte le carte per stare in questa scuola”.

Peparini: “Mi prendo la responsabilità. Dario è un talento”

Immediata è stata la risposta di Alessandra Celentano che è arrivata ad affermare che sostenere che Dario non sia bravo equivale a non capirne nulla di danza. “Questo non te lo permetto, Dario ha eseguito benissimo questa coreografia. La danza è una ed è riconoscibile”, ha risposto Veronica Peparini.

Dario si è infine inserito nella discussione e ha detto la sua: “Lo trovo brutto non farmi finire di parlare, non voglio entrare nel merito della vostra discussione, ma mi è dispiaciuto sentirmi dire che sono presuntuoso perché accetto un guanto”.