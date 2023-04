Le emozioni non finiscono mai quando si tratta di Amici: la semifinale del serale del talent show sta per arrivare

Tutto è quasi pronto per la grande semifinale del serale di Amici 22. La puntata andrà in onda sabato 29 aprile 2023 in prima serata su Canale 5: che cosa sappiamo? Quali sono le anticipazioni? Chi sono i concorrenti a rischio eliminazione?

Semifinale Amici 22: le anticipazioni sulla puntata del 29 aprile 2023

Manca sempre meno alla finale di Amici 22. Il talent show condotto da Maria de Filippi anche questa volta ha riscosso un enorme successo e il pubblico si è affezionato a tutti gli allievi e a tutte le allieve della Scuola di talenti più famosa d’Italia.

Sabato 29 aprile 2023 andrà in onda la semifinale del serale di Amici 22 e le emozioni cominciano a circolare un po’ ovunque, pubblico compreso.

Parlando di anticipazioni e qualche spoiler, sicuramente compaiono i nomi di Aaron Cenere tra i papabili a rischio ballottaggio. Nome contrapposto a quello di Cricca, anche lui a rischio ballottaggio nella semifinale. Insieme ad Aaron e a Cricca, ci sarà anche Maddalena Svevi a essere a rischio eliminazione, sebbene è molto probabile che quest’ultima sarà salvata.

Le ultimissime anticipazioni tv raccontano che saranno Cricca e Aaron al centro del ballottaggio: i giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré saranno chiamati a votare e a dare la loro preferenza.

L’analisi delle tre squadre nella semifinale di Amici 22

Analizzando più nel dettaglio le tre squadre in gara, vediamo meglio le ipotesi sul futuro dei vari concorrenti.

Partendo dal team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, si dà quasi per certo che saranno Cricca e Maddalena quelli a rischio. Per quanto riguarda la squadra di Alessandra Celentano e di Rudy Zerbi, invece, sarà Aaron a rischio eliminazione.

Infine, ma non per importanza, nella squadra di Arisa e di Raimondo Todaro a rischio eliminazione ci sarà Mattia.

I social, in tutto questo calderone, non smettono di dire la loro: Twitter, ad esempio, è un vero pozzo di sondaggi e di ipotesi sul nuovo/sulla nuova eliminato/a.

Insomma, passano gli anni ma Amici di Maria de Filippi continua a creare un grande hype, specie nelle nuove generazioni, giovani e appassionate di musica e di danza.

Quali sono gli ospiti della semifinale di Amici 22?

Un’altra puntata di Amici 22 sta per andare in onda e, come da tradizione, tra una manche e l’altra si alterneranno anche momenti di intrattenimento svolti da ospiti speciali. La puntata del 29 aprile 2023 prevede la presenza di Enrico Brignano (già presente nell’ultima puntata del talent) e di Emma, che ritorna nello studio di Amici per presentare il suo nuovo singolo, Mezzo Mondo.

Sfide, canzoni, danze meravigliose, guanti di sfida, momenti di talento oggettivo: Amici 22 arriva alla semifinale del serale e la voglia di scoprire come il talent show andrà a finire è tantissima.

Dove vedere la semifinale del serale di Amici 22

La puntata della semifinale di Amici 22 è prevista per sabato 29 aprile 2023 in prima serata su Canale 5. Qualora non riusciste a sintonizzarvi per tempo, niente panico. Se volete rivedere la replica della puntata vi basterà andare su Mediaset Infinity o, in alternativa, sintonizzarvi su Witty TV (wittytv.it).