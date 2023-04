Anche il serale di Amici di Maria De Filippi lancia tendenze in fatto di moda. In una delle puntate del noto talent show, Lorella Cuccarini ha sfoggiato un tailleur lilla che non è passato inosservato, ma che al contrario ha sancito una regola fondamentale per la Primavera 2023: dipingersi di colore e cominciare a brillare.

Il tailleur lilla di Lorella Cuccarini incarna la Primavera 2023

Ormai lo abbiamo capito: la Primavera 2023 ci dice di splendere e come farlo, se non attraverso i colori? Lorella Cuccarini ha capito la tendenza e l’ha fatta sua, scegliendo di indossare un tailleur lilla per una delle ultime puntate del serale di Amici. La conduttrice e ballerina ha optato per un completo dai toni pastello, tendenza assoluta della bella stagione, ma ha voluto donare all’outfit qualcosa di più personale e…brillante. Insieme al pantalone, caratterizzato da una vita regolare e da un taglio lungo non aderente e al blazer tenuto aperto, Cuccarini ha abbinato un crop top di un lilla più freddo cosparso di cristalli. Inutile dire che l’effetto finale è stato da show e la conduttrice ha abbracciato la tendenza con tutta se stessa. Per completare il look e rimanere coerente con la scelta di stile, Lorella Cuccarini ha scelto un paio di décolleté gioiello: impossibile non notarle!

Come abbinare il tailleur lilla di Lorella Cuccarini: tips di stile

Lorella Cuccarini ha scelto di abbinare il suo tailleur lilla a un crop top in tonalità che funge però da punto luce sull’intero outfit. Non solo, durante la puntata di Amici, più precisamente al momento di un’esibizione che l’ha vista protagonista, la conduttrice ha voluto matchare parte del suo tailleur con qualcosa di inedito ed estremamente stiloso. Cuccarini, infatti, non solo ha scelto di lasciare il crop top di cristalli, ma ha voluto abbinarvi sopra un blazer total silver: un plot twist che ha stupito il pubblico e che l’ha fatta diventare in una manciata di secondi la vera regina dello stile e delle tendenze.

Il look di Lorella Cuccarini fa parte di uno show andato in onda in diretta tv, ma chi ci vieta di osare anche nella vita di tutti i giorni?

Se l’idea del tailleur lilla vi piace e volete provare a creare qualche look ad hoc per la Primavera 2023, avrete a disposizione numerosi abbinamenti validi.

Oltre all’opzione glam luminosa proposta da Lorella Cuccarini, potreste anche pensare di optare per una versione più casual ma comunque raffinata. Che ne dite di indossare il vostro tailleur lilla e di abbinarlo a una t-shirt bianca e a un paio di sneakers anch’esse total white? In questo modo sarete in tendenza e otterrete un effetto casual-chic adatto a qualsiasi bella giornata di Primavera.

Gli accessori da abbinare al tailleur lilla

Tenete d’occhio anche gli accessori, elementi fondamentali nella costruzione di un outfit. Accanto al vostro tailleur lilla, che avrete abbinato a seconda dei vostri gusti personali e a seconda del mood che volete accogliere, dovrete pensare anche agli accessori da accostarvi. Quando si parla di tonalità pastello il rischio è sempre quello di ottenere un effetto troppo “spento” e “piatto”. In realtà tale paura, se così può definirsi, viene a sgretolarsi grazie all’uso corretto di abbinamenti e accessori, appunto. Perché non puntare su una borsa particolare che possa, in qualche modo, staccare la linearità del lilla del tailleur? Provate con una pochette morbida in pelle, magari di una tonalità completamente differente, o indossare un cappellino con visiera, o un paio di orecchini o occhiali da sole originali. Insomma, cercate di divertirvi nel creare un’immagine di voi nuova e vivace attraverso le tendenze della Primavera 2023. Il tailleur lilla, come tanti altri colori in tendenza, vi sorprenderà.