Gaia Gozzi ad Amici 22: l’abito lascia il pubblico a bocca aperta

Gaia Gozzi torna sul palco di Amici 22 e lo fa in veste di ospite: talento e bellezza racchiusi in un abito color carne decisamente femminile

La sesta puntata del serale di Amici 22 è stata come al solito ricca di grandi emozioni e performance incredibili. A rendere il tutto ancora più magico c’è stato l’ingresso di una ex allieva (e vincitrice) del talent show: Gaia Gozzi. In veste di ospite, la giovane cantante è stata accolta con molto clamore e il suo outfit ha lasciato il pubblico a bocca aperta.

L’outfit di Gaia Gozzi ad Amici 22

Un percorso professionale notevole: Gaia Gozzi dall’uscita di Amici ha cominciato a vivere una soddisfazione dopo l’altra. Grande talento, grande presenza scenica e grande estetica, la cantante italo-brasiliana ha tutte le qualità per raggiungere il punto più alto del successo.

Durante la sesta puntata del serale di Amici, Gozzi è stata chiamata come ospite da Maria De Filippi e la performance è stata incredibile, outfit compreso. Il suo ingresso in studio è stato applaudito e il pubblico non ha potuto fare a meno di notare anche la bellezza estetica, messa in risalto da un abito stupendo.

Per la grande occasione Gaia Gozzi ha scelto di sfoggiare un abito molto lungo color carne, a tratti in trasparenza e decisamente chic, elegante e femminile. Aderente nei punti giusti e messo maggiormente in risalto da un hairstyle raccolto e da orecchini scultura originali, l’abito di Gaia Gozzi ha lasciato tutti senza fiato.

Sono molte le domande nate in merito all’abito della cantante: qual è il brand e quanto costa? Sono questi gli interrogativi più frequenti, ma al momento non è possibile riuscire a fornire una risposta certa.

In commercio sono diversi i modelli simili a quello sfoggiato dalla cantante, ma per ora vige ancora un certo mistero sulla vera identità dell’abito.

Sebbene sia complesso associarlo a un certo brand e sebbene non si possa, al momento, offrirne un prezzo ufficiale, una cosa però è certa: Gaia Gozzi, quell’abito color carne aderente e sensualissimo, l’ha portato alla perfezione.

Come abbinare l’abito monospalla color carne di Gaia Gozzi

Elegante e raffinato, l’abito di Gaia Gozzi richiama un’aria decisamente cerimoniale, ma può essere adattato anche a eventi più artistici, proprio come ha fatto lei ad Amici 22.

Se avete in programma un matrimonio o una serata particolarmente elegante, l’abito in questione potrebbe salvarvi l’outfit. Il colore potrebbe mettervi qualche dubbio, ma non temete: con i giusti accessori e le giuste calzature il risultato sarà sempre e comunque estremamente raffinato.

Arrivando la bella stagione, ad esempio, ai piedi potreste indossare un paio di sandali con tacco alto, oppure optare per le classiche décolleté, ma prestate attenzione al colore.

Anche l’hairstyle gioca un ruolo importante nella resa finale del look: in casi come questo provate a puntare su un raccolto alto (ma andrà benissimo anche una coda) e scegliete il giusto trucco che valorizzi occhi e labbra. Trattandosi di un colore molto neutro, il rischio maggiore è sempre quello di creare un effetto “spento” all’immagine, perciò via di accessori e colore nei punti giusti.

Gaia Gozzi e il suo abito color carne ci hanno regalato un nuovo modo di vivere l’eleganza: non solo formalità, ma originalità femminile allo stato puro.