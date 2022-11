Tutte le anticipazioni di oggi, domenica 6 novembre, di Amici 22. Previsti ospiti speciali per la puntata che verrà.

Nella giornata di giovedì, è stata registrata la puntata che andrà in onda oggi, 6 novembre, di Amici 22. A partire dalle 14, ci saranno alcuni ospiti speciali che valuteranno le esibizioni. Ecco le anticipazioni più attese!

Amici 22, le anticipazioni della puntata di oggi, 6 novembre: gli ospiti

Secondo le anticipazioni, gli ospiti che saranno presenti oggi al progamma saranno: Marco Mengoni, Cristiano Malgioglio e il maestro Beppe Vessicchio.

In particolare, Malgioglio – che nella puntata di oggi ci regalerà un siparietto di danza con Alessandra Celentano – avrà il ruolo di giudice nella gara cover. Nel valutare gli allievi, darà 10 a Federica e a Tommy Dali, mentre assegnerà un 7+ a Niveo e ad Ascanio.

Inoltre, nel corso della registrazione, si è tenuta una gara di canto a sorpresa; il pezzo da interpretare è stato Imagine.

I ragazzi che si sono cimentati nella prova, sono stati: Tommy Dali, Niveo e Aaron. A giudicarli è stato Beppe Vessicchio. A vincere è stato Tommy Dali.

Nel frattempo, Aaron ha superato il compito che gli era stato assegnato da Arisa, nonostante Rudy Zerbi abbia manifestato qualche riserva.

L’annuncio finale ha riguardato l’annuncio relativo alla pubblicazione degli inediti di Wax, NDG e Tommy Dali. Tutti verranno trasmessi su Radio Zeta.

Le gare di ballo di oggi

Per la categoria di danza, invece, la gara di ballo di oggi verrà giudicata da Froz. A ricevere il voto più alto in merito sono state Maddalena e Megan, con un 8,5. Gianmarco, invece, ha ottenuto la sufficienza.

Terminata l’esibizione, sia Gianmarco che Ludovica si sono sfogati piangendo.

Ramon, intanto, non ha potuto prendere parte alla gara perchè coinvolto nell’esecuzione di un compito di hip hop assegnatogli. A seguire, ha avuto luogo una discussione tra il ballerino e Alessandra Celentano che, in questo episodio, avrà da ridire su svariati ballerini del programma, come Samu, Claudia, Ludovica e Maddalena.