Monica Contrafatto fa coming out nel programma Belve di Francesca Fagnani.

Monica Contrafatto, ospite dell’ultima puntata di Belve, ha fatto coming out. Una dichiarazione del tutto inaspettata, che la conduttrice Francesca Fagnani ha colto al volo.

Monica Contrafatto fa coming out

Ospite di Belve nella puntata di giovedì 3 novembre, Monica Contrafatto si è raccontata senza filtri.

La campionessa paralimpica si è lasciata andare anche ad un inaspettatato coming out. Parlando della sua vita sentimentale, ha dichiarato di essere single, ma ci ha tenuto a sottolineare che si innamora sempre di casi umani, sia uomini che donne. Ha esordito:

“Mi innamoro di casi umani, quindi, o donne o uomini è lo stesso. L’amore è bello a 360!”.

Le parole di Monica Contrafatto

Colpita dalle sue parole, la conduttrice Francesca Fagnani non ha potuto fare a meno di chiederle se è bisessuale. Monica, facendo un coming out non troppo velato, ha risposto:

“No, sono aperta alle nuove conoscenze. (…) La prima volte che ho provato qualcosa per una donna? L’ho vissuta con emozione e turbamento. Ai miei genitori ho staccato la televisione. Se al momento sono innamorata? No. Ma sono molto innamorata del mio cane. Aspetto che tu mi faccia conoscere qualcuna-qualcuno-qualcuni”.

La storia di Monica Contrafatto

Prima di diventare campionessa paralimpica, Monica Contrafatto era una soldatessa dell’Esercito Italiano. Nel 2012, durante una missione in Afghanistan, nel distretto del Gulistan, provincia di Farah, è stata colpita da alcuni colpi di mortaio. In seguito all’incidente, i medici non hanno potuto fare altro che amputarle la gamba.