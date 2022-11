Nella puntata di Uomini e Donne registrata il 4 novembre deve essere successo di tutto: grazie alle fonti di UominieDonneTronoClassicoeOver infatti, si è venuto a sapere in anteprima che nella puntata a venire lasceranno il programma tre protagonisti molto amati.



Ida, Alessandro e Federica lasciano il programma di Maria De Filippi

Una coppia lascerà innanzi tutto il dating show di Canale 5: si tratta di Ida e Alessandro, pizzicati qualche giorno fa in Costiera Amalfitana, forse la decisione presa dalla coppia può essere maturata in quel periodo? Durante la registrazione del programma, Ida aveva già voluto chiarire di non essere al momento innamorata di Alessandro, ma di voler comunque abbandonare il programma insieme a lui. Visti i litigi delle scorse settimane, molti sono stati i borbottii: Riccardo non ha voluto dire la sua, mentre Roberta si è spinta a dichiarare che secondo lei i due non sarebbero davvero innamorati.

Nel Trono Classico invecce, Federica Aversano , dopo aver cambiato idea più volte, si è resa conto di non avere feeling con nessuno dei corteggiatori, e vista anche l’insofferenza mostrata in certe occasioni (durante il programma è anche scoppiata in lacrime) ha capito di non essere ancora pronta per l’amore e ha quindi deciso di lasciare il programma.