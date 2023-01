L’ultima registrazione di Amici 22, stando alle anticipazioni, è stata ricca di colpi di scena. Non c’è stata nessuna eliminazione, ma un nuovo allievo è entrato nella scuola. Come se non bastasse, è stata assegnata una maglia per il Serale.

Amici 22: anticipazioni

Grazie alle anticipazioni fornite da Superguida Tv, sappiamo cosa accadrà ad Amici nella puntata in onda domenica 22 gennio 2023. Quanti speravano che Maria De Filippi chiarisse quanto accaduto in Casetta a Capodanno resteranno delusi: l’argomento non è stato toccato e, molto probabilmente, non verrà più affrontato. La registrazione si è aperta con la sfida sospesa tra Samu e Paky. Nel bel mezzo dell’esibizione, però, Alessandra Celentano ha sospeso l’esibizione per un motivo ben preciso.

Alessandra Celentano sospende la sfida

La Celentano ha sospeso la sfida tra Samu e Paki perché è rimasta sorpresa dal nuovo ballerino. Per questo motivo ha chiesto un nuovo banco e Paki è diventato allievo di Amici 22. Samu, dal canto suo, dovrà ripetere la sfida la prossima settimana perché questa è stata annullata. Si passa a Isobel che si è esibita per cinque volte conquistando la seconda maglia del Serale.

Amici 22: Todaro contro Celentano e Mattia

Nella puntata di Amici 22 che andrà in onda domenica 22 gennaio vede Gianmarco assente.

Nessuno, però, ha chiarito il motivo. Infine, le anticipazioni ci dicono che Raimondo Todaro ha avuto una brutta lite con la Celentano e Mattia Zenzola. Si è intromesso anche Rudy Zerbi.