Nel corso dell’ultima registrazione di Amici, Raimondo Todaro si è scagliato contro Alessandra Celentano e Mattia Zenzola. Il prof di ballo non ha accettato che il suo allievo si sia rivolto per un consiglio alla collega di classico.

Stando alle anticipazioni fornite da Superguida Tv, durante l’ultima registrazione di Amici è scoppiato il caos tra Raimondo Todaro, Alessandra Celentano e Mattia Zenzola. Il prof di ballo non ha accettato che il suo allievo si sia rivolto alla collega di classico per un consiglio. Il disappunto di Todaro, tra l’altro, era saltato fuori già durante le puntate del daytime:

“Il pensiero di parlarne con me ti è balenato? Nulla contro che tu vada da lei, però hai pensato di chiedermelo? Ogni insegnante ti può dare qualcosa, non discuto questo. Perché non ne hai parlato con me? Secondo te è normale che io debba scoprirlo dalla televisione? Sono uno spettatore io? Secondo me è una mancanza di rispetto. Tu che hai un maestro dovresti parlarne prima. Ho fatto per te tante cose. L’anno scorso abbiamo lavorato e al posto mio altri ti avrebbero mandato via a calci. Il pensiero di parlarne con me ti doveva venire. Io e Umberto potevamo aiutarti in quel lavoro che ha fatto lei. Tu sei molto bravo a parole. Poi però con i fatti fai questo”.