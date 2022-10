Andre, uno dei cantanti di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, ha fatto uno spoiler incredibile sulla settima puntata del talent, che andrà in onda oggi, domenica 30 ottobre.

Amici 22, Andre perde la sfida e viene eliminato

Domenica 30 ottobre 2022 andrà in onda una nuova puntata di Amici. La registrazione si è svolta giovedì e sono subito emerse nuove anticipazioni, rilasciate dalle persone presenti in studio. Le anticipazioni hanno svelato che gli ospiti di questa settimana sono Garrison, Marcello Sacchetta, Tommaso Paradiso e Giordana Angi, e che ci saranno due eliminazioni. Uno dei due allievi eliminati è proprio Andre, cantante di Arisa. Il giovane si è esibito durante la gara cover, ma Rudy Zerbi lo ha interrotto, decidendo di mandarlo in sfida immediata.

Una sfida che si è conclusa in modo negativo per lui. Andre è stato eliminato e il suo posto è stato preso dal suo sfidante, Ascanio.

Andre ha spoilerato la sua eliminazione

Le anticipazioni vengono sempre svelate dopo le registrazioni, ma solitamente gli allievi eliminati dovrebbero nascondere la loro eliminazione fino al giorno della puntata. Non possono pubblicare niente sui social proprio per non far capire agli utenti che sono fuori dalla scuola.

Andre, però, ha pubblicato un selfie in compagnia di Federico Fashion Style, svelando che era stato eliminato dal programma.