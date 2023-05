La registrazione della semifinale del talent show “Amici” di Maria De Filippi, prevista per il 4 maggio, è stata annullata. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, il perché dell’annullamento.

Amici 22: annullata la registrazione della semifinale

La registrazione della semifinale del programma “Amici”, condotto da Maria De Filippi, prevista per giovedì 4 maggio è stata annullata. Alcuni tecnici e alcuni alunni del cast di “Amici” sarebbero infatti risultati positivi al Covid, motivo per cui appunto non è possibile registrare la tanto attesa semifinale. La notizia è stata pubblicata tramite alcuni tweet da parte delle giornaliste Simona Bastiani e Mirella Dosi. “I numeri salgono, al momento ci sono quattro ragazzi e dieci tecnici contagiati”, questo il tweet della Bastiani, a cui ha risposto la collega Dosi: “Secondo questa mia amica giornalista, la situazione Covid ad Amici 22 è questa. Era prevedibile, ma come faranno adesso a gestire questo imprevisto?” Poco dopo i tweet è arrivata la conferma ufficiale dell’annullamento della puntata.

Durante lo scorso fine settimana era stato Dagospia a dare la notizia che due concorrenti di “Amici 22“ avevano contratto il Covid. I due allievi positivi sarebbero Mattia e Maddalena. Ieri però, la madre della ballerina ha dichiarato di non avere avuto notizie dalla figlia circa un suo contagio:

“Ieri mi ha chiamato Maddy, non mi ha parlato di Covid. Lei era felicissima ma stanca perché era in studio a provare dalle 8.00.”

In un video messaggio condiviso sui social, Cricca, il concorrente eliminato nello scorso serale, ha detto di dover rinunciare a un incontro perché non si sente molto bene. Queste le parole del giovane: “Non sto troppo bene, quindi meglio che mi risposi. Comunque recuperiamo sicuramente l’incontro. Con calma appena mi riprendo riorganizziamo tutto.” Secondo le voci il numero dei positivi al Covid tra gli allievi sarebbe aumentato e il fatto che la registrazione della semifinale sia stata annullata fa pensare che il Covid ha davvero raggiunto la scuola di “Amici”.

Amici 22: chi andrà in finale?

In attesa di sapere se la semifinale verrà trasmessa in diretta sabato 6 maggio o meno, cresce l’attesa di sapere chi saranno i finalisti di questa edizione del programma condotto da Maria De Filippi. Nel corso della semifinale verrà infatti eliminato un altro concorrente che non potrà quindi partecipare alla finale di “Amici”. Tra i ballerini in bilico, troviamo Maddalena Svevi. La diciottenne originaria di Genova già nella scorsa puntata si è salvata per un pelo. Vediamo se riuscirà o meno a raggiungere la finale.

Per quanto invece riguarda i cantanti, a rischio eliminazione troviamo Wax. Il ragazzo, classe 2002, sembra essere un passo indietro rispetto agli altri. Non ci resta che attendere la data ufficiale della semifinale per scoprire chi saranno i finalisti della ventiduesima edizione del fortunato programma in onda su Canale 5.

Amici 22: quando sarà la semifinale

Visto quello che sta succedendo a causa del Covid quasi sicuramente la semifinale non andrà in onda sabato 6 maggio ma, con molta probabilità, andrà in onda sabato 13 maggio. Restiamo ovviamente in attesa notizie ufficiali.