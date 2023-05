L’ombra del Covid pare essere calata sulla Scuola di Amici di Maria De Filippi. La voce era già circolata dopo la puntata del 29 aprile 2023, ma pare che sia arrivata la conferma spiacevole. Chi sono gli allievi di Amici 22 risultati positivi al Covid19?

Chi sarebbero gli allievi di Amici 22 positivi al Covid

Online sono circolate numerose voci riguardo la presunta positività al Covid di alcuni allievi di Amici. Dopo la puntata del 29 aprile 2023, infatti, sono emerse alcune notizie secondo cui un paio di allievi avrebbero contratto il virus. Stando a quanto rivelato da alcune personalità del mondo del gossip, pare che siano Mattia Zenzola e Maddalena Svevi i due allievi positivi al Coronavirus. I due giovani ballerini sarebbero in buone condizioni, quindi la notizia, per quanto spiacevole, ha comunque tranquillizzato il pubblico e ovviamente i familiari.

Alcune voci di corridoio, però, affermano che il numero degli allievi di Amici positivi al Covid sia in realtà aumentato, ma non solo. Pare, ma non c’è certezza, che il virus abbia colpito anche alcune delle persone operanti nel dietro le quinte del talent. Non si hanno altre informazioni a riguardo, perciò non resta che attendere eventuali aggiornamenti da parte del programma.

Che cosa succederà in vista delle ultime puntate del serale di Amici 22?

Alla notizia della positività di Mattia e di Maddalena, sono sorte spontaneamente diverse domande, tra cui quella più gettonata che, ovviamente, riguarda il futuro della messa in onda del talent show.

Al momento, però, c’è ancora molta confusione sul destino delle ultime puntate del Serale. Stando a vari rumors, pare che la registrazione della semifinale in programma per giovedì 4 maggio 2023 sia stata annullata.

Al momento quindi non si conoscono le modalità di messa in onda e il pubblico è in attesa di risposta.

Tutto regolare per quanto riguarda invece il daytime di Amici 22.

Che cosa è successo nell’ultima puntata di Amici 22?

Sabato 29 aprile 2023 è andata in onda un’altra puntata del Serale di Amici 22. Come sempre la serata si è riempita di balli, di canti e di momenti di alto intrattenimento. Sugli eventuali ballottaggi e sulle eventuali eliminazioni erano anticipatamente uscite alcune voci che, stando a quanto successo sabato sera, sono state confermate.

A essere eliminato nella puntata del 29 aprile 2023, infatti, è stato proprio Cricca. Il giovane cantante si è trovato alla fine al ballottaggio con Aaron, ma alla fine è stato eliminato.

Dove vedere Amici 22?

Amici 22 è agli sgoccioli: il Serale sta per concludersi e le emozioni continuano a essere fortissime. Le puntate del Serale vanno in onda il sabato su Canale 5 in prima serata, mentre il daytime di Amici 22 va in onda tutti i giorni nella fascia oraria pomeridiana.

Per chi non riuscisse a collegarsi con la televisione in tempo reale, c’è sempre la possibilità di connettersi su Mediaset Infinity o, eventualmente, su WittyTv (portale ufficiale dei programmi targati Maria De Filippi).

Ora non ci resta che attendere aggiornamenti sul destino del talent: stay tuned.