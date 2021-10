Prosegue l’appuntamento pomeridiano del talent più seguito di Canale 5. Il 7 ottobre è stato registrato un nuovo episodio di Amici 21 e le anticipazioni della quarta puntata rivelano tanti colpi di scena. Una importante novità sta nella messa in onda, che da domenica slitta a lunedì.

Amici 21: anticipazioni quarta puntata

Eccezionalmente per questa settimana, Mediaset ha scelto di evitare la sfida diretta contro la partita di calcio dell’Italia, in programma alle 15 su Rai 1. Pertanto, la quarta puntata del talent show andrà in onda lunedì 11 ottobre, alle ore 14:45 circa.

Gli ospiti

Dopo Sangiovanni e Anna Valle, nella quarta puntata, come nuova ospite di Amici 21, tornerà in studio Gaia Gozzi.

La cantante, uscita dal talent qualche anno fa, presenterà a Maria De Filippi, agli ex prof, ai nuovi concorrenti e a tutto il pubblico il suo nuovo singolo.

Le sfide

È stata una settimana dura per i concorrenti, pieno di liti e polemiche, ma anche di punizioni per i ragazzi che non hanno mantenuto pulita la casetta dove vivono.

Venendo alle sfide, LDA ha cantato solamente il suo inedito ed è potuto tornare a sedersi al suo banco.

Luigi ha cantato un suo pezzo e una cover, ma ha comunque vinto la sfida. Christian ha ballato un solo pezzo mentre il collega e compagno di disavventure, che come lui è stato pesantemente sgridato da Raimondo Todaro, ovvero Mattia, dopo due balli, ha riottenuto la sua ambita felpa.

Insomma tutto è finito per il meglio per tutti e quattro, ma in settimana hanno avuto parecchia paura di dover abbandonare i loro sogni di gloria per via di una punizione che ritenevano ingiusta.

Conferme e sospensioni delle maglie

Inder si è esibito dal vivo con il brano Ho la gola secca e la prof Anna Pettinelli ha scelto di riconfermagli la maglia.

Poco dopo, però, è stato mandato un video nel quale si è potuto vedere che Inder pare non essere proprio un allievo modello. Non rispetta gli orari, usa spesso il telefono: per questo motivo, la Pettinelli ha scelto di sospenderli la maglia e di metterlo così a rischio. Stessa situazione anche per Flavia: anche lei non si è mostrata una concorrente modello all’interno della scuola di Amici 21 e, nel corso di questa quarta puntata del talent show, i giudici hanno deciso di sospenderle la maglia.

Matt si è esibito con un ballo di hip hop e la giuria dei professori lo hanno riconfermato, per cui ha ricevuto di nuovo la maglia.