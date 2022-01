La puntata di Amici 21 che avrebbe dovuto andare in onda domenica 30 gennaio è saltata. Il Covid è arrivato nella scuola di Maria De Filippi.

Amici 21, salta la puntata: il Covid entra nella scuola di Maria De Filippi

Il Covid è ufficialmente entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Per la prima volta da quando è iniziata la pandemia, la conduttrice dovrà rinunciare ad una puntata del talent show. Nonostante le rigide regole di sicurezza che ci sono all’interno della scuola, il Covid è riuscito ad insinuarsi tra le aule, creando non pochi problemi. Nelle scorse ore è stato rivelato che alcuni dei ballerini professionisti sono risultati positivi al tampone.

Amici 21, salta la puntata: la registrazione è stata cancellata

Il mercoledì, di solito, è il giorno delle anticipazioni della puntata che va in onda la domenica pomeriggio.

Si è scoperto, però, che la registrazione in realtà è stata cancellata. La conferma è arrivata grazie ad alcuni commenti online di ragazzi e ragazzi che dovevano partecipare come pubblico, ma che sono stati rimandati a casa. Le prime voci hanno svelato che la cancellazione era dovuta alla positività di alcuni protagonisti del talent show. Nelle ultime ore è arrivata la conferma da parte di Dagospia, in una delle flash news di Giuseppe Candela.

Amici 21, salta la puntata: cosa andrà in onda domenica?

Sembra essere stata confermata la notizia che alcuni ballerini professionisti siano risultati positivi al Covid. Nessuno degli allievi e dei docenti è stato segnalato come positivo e neanche Maria De Filippi. Dagospia ha svelato che al posto della classica puntata della domenica, andrà in onda uno speciale con montaggio e senza studio. È la prima volta che una registrazione salta improvvisamente. Nelle scorse settimane il programma è andato in onda anche con professori positivi o in quarantena, come Veronica Peparini, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.