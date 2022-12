La nuova stagione di American Horror Story porterà in scena un’unica storia, a differenza di quanto accaduto con il capitolo precedente. Un racconto che si svilupperà su due linee temporali e che avrà sicuramente un grande successo.

American Horror Story NYC: la nuova stagione

La nuova stagione di American Horror Story racconterà un’unica storia, a differenza di quanto accaduto con il capitolo precedente. Si sapeva della sua uscita già ad inizio 2020. Il racconto si svilupperà lungo due linee temporali, ma nonostante questo il soggetto sarà sempre lo stesso, proprio come aveva anticipato a The Wrap il presidente di FOX John Landgraf. Bisogna ancora capire bene quale sia la storia che verrà raccontata, ma per il momento si conosce il tema.

Mancano ancora le informazioni ufficiali, ma secondo alcuni rumors sono emersi alcuni dettagli. Secondo le anticipazioni, che devono ancora essere confermate, la trama di American Horror Story NYC si svolgerà tra gli anni ’70 e ’80 nella Grande Mela. Secondo alcune voci riportate da PopBuzz, la stagione 11 seguirà un gruppo LGBTQ+ che verrà preso di mira da un serial killer. Gli episodi dovrebbero anche coprire il black out che aveva colpito la città di New York nel 1977 e la diffusione dell’AIDS.

Per il momento non si può far altro che restare in attesa di una conferma, ma la base della trama dovrebbe essere questa.

American Horror Story NYC: quando esce e quanti episodi ci sono

FX ha annunciato di aver programmato la data di uscita di American Horror Story NYC per il 19 ottobre 2022, quando ha trasmesso i primi due episodi. I restanti stanno andando in onda settimanalmente. Ma quando uscirà l’undicesima stagione in Italia? La data annunciata è il 28 dicembre 2022, su Disney+. Manca davvero poco ormai. La serie si presenterà al pubblico con un totale di 10 episodi, una cifra che è stata già adottata in passato da FX per la serie tv. Ogni episodi avrà una durata di circa 50/60 minuti. Stranamente hanno deciso di annunciare i titoli degli episodi ancora prima del debutto dello show. I titoli sono:

American Horror Story NYC 11×01: Something’s Coming;

American Horror Story NYC 11×02: Thank You for Your Service;

American Horror Story NYC 11×03: Smoke Signals;

American Horror Story NYC 11×04: Black Out;

American Horror Story NYC 11×05: Bad Fortune;

American Horror Story NYC 11×06: The Body;

American Horror Story NYC 11×07: The Sentinel;

American Horror Story NYC 11×08: Fire Island;

American Horror Story NYC 11×09: Requiem 1981/1987 – Part One;

American Horror Story NYC 11×10: Requiem 1981/1987 – Part Two.

Tra pochi giorni la serie tv American Horror Story New York City, undicesima stagione, debutterà anche in Italia, su Disney+. La data ufficiale di uscita è prevista per il 28 dicembre 2022, mentre in America sta già andando in onda. Per il momento non si hanno ulteriori dettagli sulla trama della serie e dei singoli episodi, ma sono state svelate solo le indiscrezioni che vi abbiamo riportato. Non resta che attendere ancora qualche giorno per godersi l’uscita di questi tanto attesi dieci episodi.