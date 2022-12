American Horror Story 11 sta per arrivare in Italia. Ecco il cast completo.

American Horror Story, giunto ormai alla sua undicesima stagione, sta per tornare in Italia. La nuova stagione, dal titolo New York City giacché ambientata nella Grande Mela, è stata rilasciata negli Stati Uniti da ottobre a novembre 2022 e sarà invece resa disponibile nel nostro paese da Disney+ a partire dal 28 dicembre 2022, sempre a cadenza settimanale (niente maratona di fine anno, quindi, per i fan della serie, che potranno però approfittare sempre del servizio di Disney+ per recuperare o riguardare tutte le stagioni pregresse di AHS).

American Horror Story 11: il cast completo

Come sempre la stagione si comporrà di 10 episodi da 50 minuti ciascuno e, come nelle stagioni precedenti, il cast sarà composto da volti vecchi e nuovi della cerchia di Ryan Murphy, più o meno noti al pubblico. Come sanno bene i suoi fan, il produttore ama collaborare sempre con gli stessi attori con cui ha un rapporto di fiducia, dunque spesso capita di vedere gli stessi volti in tanti suoi prodotti (cosa che piace anche al pubblico, ormai affezionato e legato agli stessi interpreti).

American Horror Story vedrà tornare sul set anche Zachary Quinto, stella ormai ricorrente nel franchise di AHS. Difatti, Quinto recita ormai in questa serie sin dalla settimana stagione in modo ricorrente ma è noto anche per i suoi ruoli nella saga di Star Trek. Altri volti già noti sono quelli di Isaac Powell, visto nella stagione 10, e Patti LuPone, guest star nel corso invece del terzo capitolo.

I visi nuovi e inediti saranno invece quelli di Sandra Bernhard, Joe Mantello e Chiarlie Carver, che però sono già noti ai seguaci di Ryan Murphy, avendo preso parte a altri dei suoi lavori (come Pose).

Charlie Carver, tra i nuovi attori di AHS, è noto agli amanti delle serie tv anche per la sua partecipazione prima a Desperate Housewives e poi alla serie fantasy Teen Wolf.

American Horror Story: dettagli sulla nuova stagione

Per quanto riguarda il contenuto di American Horror Story 11, sappiamo che negli Stati Uniti è stata definita la stagione più queer tra tutte quelle del franchise. Il motivo è facilmente intuibile: la storia si ambienta nella New York degli anni ’80 dove omicidi e sparizioni continue stanno colpendo in particolar modo la comunità LGBTQI+, che diviene dunque protagonista centrale della storia.

La polizia locale non sembra essere intenzionata ad agire per fermare la strage né per indagare a fondo la situazione e questo spinge un giornalista di nome Gino Barelli a cercare di far luce sulla terribile questione e fare giustizia in nome della comunità omosessuale. Non sarà certo sempre per lui, che si troverà di fronte a scoperte più che terrificanti che non rendono certo American Horror Story: New York City un prodotto adatto ai più impressionabili e deboli di cuore.

A vestirne i panni dunque nel ruolo protagonista sarà Joe Mantello che con Ryan Murphy ha lavorato sia a The Normal Heart che ad Hollywood. Non resterà ora che apprezzarlo anche in questo nuovo ruolo.