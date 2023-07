Nel nuovo teaser di American Horror Story è presente Kim Kardashian. Scopriamo insieme tutti i dettagli della nuova stagione della serie tv creata da Ryan Murphy, uno dei progetti seriali horror più famosi.

American Horror Story, Kim Kardashian appare nel nuovo teaser: cosa sappiamo?

È stato distribuito il nuovo teaser della nuova stagione di American Horror Story: Delicate, creata da Ryan Murphy. Si tratta di uno dei prodotti seriali a tema horror più celebri e amati di sempre, con una narrazione antologica che introduce nuovi personaggi e nuove storie in ogni stagione. Una delle star delle passate stagioni è stata la cantante Lady Gaga. Ora è stato introdotto un altro personaggio pubblico molto caratteristico, iconico e sempre più famoso e popolare. Stiamo parlando di Kim Kardashian, che è stata protagonista del nuovo teaser trailer della nuova stagione. Le prime immagini sono decisamente inquietanti e anche molto evocative. È evidente che riescono perfettamente a scatenare la curiosità e la fantasia dei fan dello show. La scelta dell’influencer non era sicura e scontata, ma questa decisione potrebbe sicuramente ripagare.

FX ha diffuso il primo teaser trailer della dodicesima stagione dell’amatissima serie tv American Horror Story, show che ha letteralmente rivoluzionato il genere. Le riprese che vedono Kim Kardashian protagonista sono molto misteriose e anche particolarmente enigmatiche e scandagliano l’idea di maternità in modi molto inquietanti. La nuova stagione di American Horror Story sarà ispirata dal romanzo Delicate Condition, scritto da Danielle Valentine. Si tratta di una rivisitazione in chiava moderna della storia di maternità, estremamente inquietante, inventata da Ira Levin dietro il celebre film di Roman Polanksi, Rosemary’s Baby. La protagonista del libro, interpretata nella serie tv da Kim Kardashian, è convinta che la sua gravidanza sia minacciata da un’oscura presenza sovrannaturale. La sceneggiatura sarà firmata dall’autrice Halley Feiffer.

American Horror Story: il tema dei nuovi episodi e il coinvolgimento di Kim Kardashian

Nella nuova stagione di American Horror Story, le puntate saranno ispirate al romanzo Delicate Condition, come abbiamo detto in precedenza, scritto da Danielle Valentine. Tra le pagine si racconta una versione aggiornata della storia di Rosemary’s Baby. La protagonista del libro sarà una donna convinta che una presenza oscura voglia porre fine alla sua gravidanza e si sente sempre più minacciata. “Kim Kardashian è una delle stelle più grandi e luminose della televisione al mondo e siamo elettrizzati nell’accoglierla nella famiglia di American Horror Story. Io e Emma siamo entusiasti nel collaborare con questa vera forza nella cultura. Halley Feiffer ha scritto un ruolo divertente, pieno di stile e terrificante per Kim, e questa stagione è ambiziosa come nessuna mai realizzata prima” ha dichiarato il produttore Ryan Murphy. Nel cast di questa nuova stagione saranno presenti anche Emma Roberts, Cara Delevingne, Zachary Quinto, Michaela Jaé Rodriguez, Matt Czuchry, Annabelle Dexter-Jones, Odessa A’zion, Debra Monk e Julie Monk.