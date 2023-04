Kim Kardashian posta una foto sul suo profilo Instagram e immediatamente la notizia fa il giro del mondo. Dopo vari dubbi e punti interrogativi, l’imprenditrice miliardaria ha messo a tacere ogni voce, confermando che parteciperà alla nuova edizione del Met Gala 2023.

Kim Kardashian e il Met Gala 2023: ogni dubbio è stato sciolto

Kim Kardashian era stanca di rispondere a tutte le voci presunte sulla sua esclusione dal grande evento del Met Gala 2023. Per mettere a tacere tutti i gossip, infatti, l’imprenditrice miliardaria ha deciso di pubblicare alcuni post sui suoi social confermando la sua partecipazione alla nuova edizione del Met Gala.

Had a date with @choupetteofficiel in Paris. We then spent some time at @karllagerfeld’s office to get a little inspiration for the Met.

Sono queste le parole che hanno accompagnato lo scatto pubblicato da Kim Kardashian e che hanno esplicitamente confermato che lei, al Met Gala 2023, ci sarà eccome. Per chi non lo sapesse, la famosa Choupette che cita nella didascalia del post, sarebbe la celebre gatta dello stilista Karl Lagerfeld scomparso nel 2019.

Che cosa indosserà Kim Kardashian al Met Gala 2023?

Ancora è molto difficile parlare di outfit certi, ma una cosa però è certa: sull’abito di Kim Kardashian per il Met Gala 2023 le aspettative sono già altissime.

Del resto lei è sempre stata una delle protagoniste indiscusse del grande evento: basti pensare al look sfoggiato per l’edizione 2022, il meraviglioso modello vintage che indossò Marilyn Monroe (non mancarono le critiche). Kardashian riesce a stupire sempre e comunque, qualsiasi sia la sua scelta, quindi l’attesa per il suo look è particolarmente sentita.

Tuttavia, sebbene sia ancora presto parlare di outfit per il Met Gala 2023, Kim Kardashian è riuscita a creare dell’hype misterioso a riguardo: come?

Tornata da Parigi, Kardashian ha preso parte al galà organizzato da Time al Lincoln Center di NY. Sul red carpet dell’evento, l’imprenditrice ha mostrato uno stile completamente nuovo: abito a sirena effetto sottoveste di un colore avorio molto elegante. Brandizzato John Galliano, l’outfit è stato completato da collane e da diamanti preziosi, abbinati a loro volta a una borsa argentata a forma di conchiglia firmata Chanel. La borsa in questione appartiene a una collezione vintage del brand, quando a capo della maison francese c’era proprio Karl Lagerfeld.

Nell’insieme il risultato è stato perfetto: candida, eterea, femminile e super chic. Kim Kardashian ha forse voluto alludere a un possibile outfit in stile Chanel vintage per il Met Gala 2023? Non esiste conferma, perciò non ci resta che attendere il grande giorno.

Il tema del Met Gala 2023

Il 1° maggio 2023 si terrà la nuova edizione del Met Gala, come sempre organizzato presso il Metropolitan Museum of Art di New York.

Per il 2023 il dress code è particolarmente sentito: la nuova edizione del Met Gala, infatti, è organizzata in onore dello stilista Karl Lagerfeld e il tema ha titolo Karl Lagerfeld: A Line of Beauty.

Gli outfit, quindi, si ispireranno allo stile del noto designer e le sorprese non mancheranno!