American Horror Story sta per arrivare in Italia. Ecco dove e quando vederlo.

Il franchise di American Horror Story continua a dimostrarsi uno dei più solidi dell’ultimo decennio. La serie di Ryan Murphy è arrivata infatti all’undicesima stagione che, vista l’ambientazione, si intitolerà New York City. Chiaramente la Grande Mela farà da sfondo alle vicende horror di questa nuova stagione, che è già stata rilascia da FX negli Stati Uniti.

Ha infatti esordito a ottobre 2022, ma i fan italiani hanno invece dovuto attendere un po’ prima di poter essere accontentati e vedere la nuova stagione doppiata.

American Horror Story 11: dove e quando vederlo

A rilasciarla il 28 dicembre 2022 in Italia sarà Disney+. La piattaforma caricherà la nuova stagione di American Horror Story a partire dalla data indicata fino al 15 febbraio 2023, dunque diversamente da quanto sperato in precedenza non sarà caricata in un’unica soluzione ma sempre settimanalmente come accaduto anche in America.

A fine anno, dunque, tutti gli abbonati del servizio di streaming potranno finalmente vedere le dieci puntate che compongono American Horror Story: New York City. La serie sarà un’esclusiva di Disney+ dunque non sarà disponibile altrove.

Oltreoceano, ma anche dai primi articoli in Italia, la nuova stagione è stata giudicata tra i lavori migliori di Ryan Murphy e uno dei segmenti migliori del franchise. Qualche voce discordante c’è, ma i più acclamano anche questa nuova stagione di American Horror Story.

American Horror Story: episodi

American Horror Story: New York City si comporrà, come le stagioni precedenti, di dieci episodi della durata di cinquanta minuti ciascuno. La trama sembra snodarsi su linee temporali differenti che si intrecceranno; New York sarà sconquassata da sparizioni e omicidi continui in grado di gettare nel panico la popolazione. Non sarà dunque facile venirne a capo né uscirne senza morire di paura…

Di seguito la lista degli episodi che comporranno la nuova stagione e che dovrebbero dunque essere spalmati nell’arco temporale di circa due mesi sulla piattaforma di Disney+:

Something’s Coming; Thank You for Your Service; Smoke Signals; Black Out; Bad Fortune; The Body; The Sentinel; Fire Island; Requiem 1981/1987 – Part One; Requiem 1981/1987 – Part Two

Ricordiamo che al momento la piattaforma Disney+ non dispone di un periodo di prova gratuito. Tuttavia, l’abbonamento non ha variato il suo prezzo in questi mesi come accaduto invece, per esempio, a Netflix ed è ancora accessibile al prezzo di 8,99 € al mese o, in alternativa, di 89,90 € all’anno.

Senza dubbio una spesa che i fan di Ryan Murphy, se non già abbonati, affronteranno senza pensarci due volte. Staremo a vedere se, come il pubblico americano, approveranno a pieni voti la nuova stagione di American Horror Story o meno. Ricordiamo che, in entrambi i casi, avranno modo di avere ancora a che fare con il franchise per i prossimi anni: il progetto di Ryan Murphy è stato già rinnovato per la stagione dodici e tredici, ma chiaramente in merito non si sa ancora nulla se non che AHS riesce davvero a smuovere le masse e incontrare sempre il favore dei telespettatori e degli utenti sui social.