Tra le tante voci circa il perché Kate Middleton sia sparita c’è anche quella che sostiene che il motivo sia perché William avrebbe messo incinta l’amante, Rose Hanbury. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

“L’amante di William è incinta, per questo Kate Middleton è sparita”: la rivelazione

Il 2024 è iniziato nel peggiore dei modi per la royal family inglese. Come ricorderete lo scorso 18 gennaio la principessa del Galles, Kate Middleton, ha subito un delicato e ancora misterioso intervento, anche se le ultime voci parlano di ileostomia. Da allora ogni giorno si sono rincorse voci diverse, non solo sulle reali condizioni di Kate, ma anche sul suo matrimonio con il principe William. Nelle ultime settimane infatti sono state sempre più insistenti le voci circa il fatto che William abbia tradito la moglie con l’ex modella Rose Hanbury, che già in passato è stata additata come amante dell’erede al trono britannico. La foto, ritoccata di Kate con i figli, pubblicata in occasione della festa della mamma in Inghilterra, ha ancora di più alimentato le teorie cospirazioniste tanto che, secondo alcuni, il vero motivo della sparizione di Kate sarebbe perché il marito William avrebbe messo incinta Rose Hanbury. Sempre secondo queste teorie, in realtà l’intervento di Kate sarebbe solo una scusa per prendere tempo e decidere come occuparsi della situazione. Queste sono solamente delle teorie che per ora non hanno grande fondamento, soprattutto è assai difficile che si possa davvero scherzare con la salute. A ogni modo pare che Kate Middleton, dopo Pasqua, parlerà di quello che è successo e delle sue condizioni. Fino ad allora siamo certi che di teorie cospirazioniste ne leggeremo ancora tante.

Kate Middleton avvistata in un negozio con William

Mentre si susseguono senza sosta le varie teorie prima sulla malattia, poi sul matrimonio di Kate Middleton, ecco che la principessa del Galles è stata vista assieme al marito, il principe William nel Windsor Farm Shop, cioè il negozio della fattoria di Windsor, da anni frequentato dalla principessa del Galles e dalla famiglia. Questo è quello che riportano Il Sun e il Daily Mail, ovvero che Kate è stata vista: “felice, in salute e rilassata“. Secondo il Daily Mail, Kate Middleton era appunto assieme al marito, e ciò andrebbe quindi a mettere a tacere tutte le varie voci circa la crisi del matrimonio tra i due e sulla presunta relazione tra William e Rose Hanbury, con relativa gravidanza. Non ci sono foto ma questo avvistamento è senza dubbio molto importante per un ritorno alla normalità. Ad aprile dovrebbe esserci il ritorno in pubblico di Kate, probabilmente in occasione del sesto compleanno del figlio più piccolo, Louis, che compie gli anni il 23. Sarà l’occasione di mettere a tacere una volta per tutte ogni voce e ogni teoria cospirazionista? Staremo a vedere.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Kate Middleton, i dubbi sulla foto post operazione: è stata creata con l’Ai?

Veronica Peparini, manca poco al parto: l’imprevisto inaspettato